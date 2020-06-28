В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой (историческая местность Позняки) вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Располагается он рядом с другим домом, где 21 июня произошел взрыв.

Подробнее о пожаре на Позняках

Об инциденте первой сообщила местная жительница Екатерина Дьяченко. Соответствующее сообщение появилось на ее фецсбук-странице. Впоследствии в сети появились и другие сообщения.

К теме Взрыв на Позняках: основная версия следствия относительно причин трагедии

В комментариях очевидцы уточняют, что пожар возник в доме, расположенном за тем, где 21 июня произошел взрыв.

Судя по фото, которое публикуют в сети, возгорание произошло на верхних этажах.

Причины возгорания пока неизвестны. Журналисты 24 канала пытаются сконтактироваться с ГСЧС, чтобы выяснить детали и обстоятельства.

Смотрите видео пожара на Позняках

Новость дополняется