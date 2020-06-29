На Позняках снова пожар: второй день подряд на районе горит
В Киеве второй день подряд в микрорайоне Позняки происходят пожары в многоэтажках. На этот раз горело на улице Кошица, что по другую сторону от проспекта Бажана, чем улица Крушельницкой. А там только недавно произошел взрыв, унесший жизни 5 человек.
Огонь возник не в квартире, а на общей лестнице. Соответствующее видео возгорания появилось в фейсбук-сообществе "Киев оперативный".
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Огонь возник на 15 этаже, а дым поднялся вверх до последнего 17-го. Квартиры огнем не задело, пишут в комментариях очевидцы.
Пожар на Позняках 29 июня – смотрите видео
Пожар удалось быстро потушили и никто не пострадал. Пока нет информации о причинах возгорания.
Под видео пользователи иронизируют, что "район сглазили" и "дома поочередно принимают эстафету". Кто-то с сарказмом отмечает, что бедным людям захотелось "новых квартир от Зеленского".
Позняки и чрезвычайные ситуации
Только вчера, 28 июня, на улице Соломии Крушельницкой вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Располагается он рядом с другим домом, где 21 июня произошел взрыв. Возгорание пожарные быстро ликвидировали, никто не пострадал.
Значительно более серьезной чрезвычайной ситуацией стал взрыв на той же улице Крушельницкой 21 июня. В результате взрыва газа дом разрушился с 5 по 8 этаж. Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила только 19-летняя девушка Анастасия, которая осталась без родителей.
Через несколько дней после трагедии Зеленский вручил 12 пострадавшим семьям ключи от новых квартир.