В Киеве второй день подряд в микрорайоне Позняки происходят пожары в многоэтажках. На этот раз горело на улице Кошица, что по другую сторону от проспекта Бажана, чем улица Крушельницкой. А там только недавно произошел взрыв, унесший жизни 5 человек.

Огонь возник не в квартире, а на общей лестнице. Соответствующее видео возгорания появилось в фейсбук-сообществе "Киев оперативный".

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Огонь возник на 15 этаже, а дым поднялся вверх до последнего 17-го. Квартиры огнем не задело, пишут в комментариях очевидцы.

Пожар на Позняках 29 июня – смотрите видео

Пожар удалось быстро потушили и никто не пострадал. Пока нет информации о причинах возгорания.

Под видео пользователи иронизируют, что "район сглазили" и "дома поочередно принимают эстафету". Кто-то с сарказмом отмечает, что бедным людям захотелось "новых квартир от Зеленского".

Позняки и чрезвычайные ситуации

Только вчера, 28 июня, на улице Соломии Крушельницкой вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Располагается он рядом с другим домом, где 21 июня произошел взрыв. Возгорание пожарные быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Значительно более серьезной чрезвычайной ситуацией стал взрыв на той же улице Крушельницкой 21 июня. В результате взрыва газа дом разрушился с 5 по 8 этаж. Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила только 19-летняя девушка Анастасия, которая осталась без родителей.

Через несколько дней после трагедии Зеленский вручил 12 пострадавшим семьям ключи от новых квартир.