"Скорую" вызвал прохожий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие ранения получил Портнов в результате нападения

Пострадавший имел ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами,

– рассказала пресс-секретарь экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес.

Она рассказала, что в службу реагирования позвонил простой прохожий. Он проходил мимо и увидел лежащего на земле мужчину, который был без сознания.

Очевидцы рассказали для ABC показания о вероятном киллере, который стрелял в Портнова. Вблизи также видели мужчин на мотоцикле – вероятно, сообщников.

Комментарий Фернандес и очевидцев: смотрите видео

Напомним, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Источники агентства Reuters сообщили, что неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова утром среды у ворот американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло.