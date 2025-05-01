Позвонил прохожий: испанские медики рассказали о смертельных ранениях Портнова
- Андрей Портнов получил смертельные ранения в результате по меньшей мере трех выстрелов; прохожие вызвали скорую.
- Очевидцы видели предполагаемого киллера и подельников на мотоцикле, Портнова застрелили возле школы в Мадриде.
Испанские медики рассказали о состоянии Портнова, когда приехали на вызов. Он имел несовместимые с жизнью ранения.
Скорую вызвал прохожий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Какие ранения получил Портнов в результате нападения
Пострадавший имел ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами,
– рассказала пресс-секретарь экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес.
Она рассказала, что в службу реагирования позвонил простой прохожий. Он проходил мимо и увидел лежащего на земле мужчину, который был без сознания.
Очевидцы дали для ABC показания о вероятном киллере, который стрелял в Портнова. Вблизи также видели мужчин на мотоцикле, вероятно, сообщников.
Комментарий Фернандес и очевидцев: смотрите видео
Что известно об убийстве Портнова
Напомним, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Источники агентства Reuters сообщили, что мужчину застрелили утром среди у ворот американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло.
В момент нападения Портнов находился в автомобиле. Его окружили два или три нападающих и произвели по нему пять выстрелов: четыре в грудь и один в голову. Полицейские предполагают, что мужчину могли убить профессиональные киллеры, вероятно, действовавшие из-за его долгов.
Нападающих разыскивает местная полиция, по состоянию на данный момент известно, что:
- один из них высокий, худощавый человек в черной одежде с оранжевой сумкой;
- другой преступник, возможно, был одет в синий спортивный костюм и тоже имел сумку на поясе;
- нападавшие скрылись в сторону зеленой зоны после совершенного.
Скорую помощь на место вызвал прохожий, увидевший Портнова с огнестрельным ранением. Медики не смогли ему помочь – мужчина скончался на месте.
Кто такой Андрей Портнов
Он был народным депутатом и советником беглого президента Виктора Януковича. На Портнова был открыт ряд уголовных дел, некоторые из которых он выиграл в суде.
Мужчина уехал из Украины после побега Януковича – 24 февраля 2014 года. Некоторое время проживал в России, затем в Австрии. Его связывали с пророссийскими медиа и влиянием на телеканалы, в частности NewsOne.
Неизвестно, как давно Портнов жил в Испании, но его здание расположено рядом с учебным центром, вблизи которого произошло убийство.