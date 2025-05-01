Позвонил прохожий: испанские медики рассказали о смертельных ранениях Портнова

Испанские медики рассказали о состоянии Портнова, когда приехали на вызов. Он имел несовместимые с жизнью ранения.

Скорую вызвал прохожий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Какие ранения получил Портнов в результате нападения

Пострадавший имел ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами,

– рассказала пресс-секретарь экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес.

Она рассказала, что в службу реагирования позвонил простой прохожий. Он проходил мимо и увидел лежащего на земле мужчину, который был без сознания.

Очевидцы дали для ABC показания о вероятном киллере, который стрелял в Портнова. Вблизи также видели мужчин на мотоцикле, вероятно, сообщников.

Комментарий Фернандес и очевидцев: смотрите видео

Что известно об убийстве Портнова

Напомним, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Источники агентства Reuters сообщили, что мужчину застрелили утром среди у ворот американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло.

В момент нападения Портнов находился в автомобиле. Его окружили два или три нападающих и произвели по нему пять выстрелов: четыре в грудь и один в голову. Полицейские предполагают, что мужчину могли убить профессиональные киллеры, вероятно, действовавшие из-за его долгов.

Нападающих разыскивает местная полиция, по состоянию на данный момент известно, что:

один из них высокий, худощавый человек в черной одежде с оранжевой сумкой;

другой преступник, возможно, был одет в синий спортивный костюм и тоже имел сумку на поясе;

нападавшие скрылись в сторону зеленой зоны после совершенного.

Скорую помощь на место вызвал прохожий, увидевший Портнова с огнестрельным ранением. Медики не смогли ему помочь – мужчина скончался на месте.

Кто такой Андрей Портнов

Он был народным депутатом и советником беглого президента Виктора Януковича. На Портнова был открыт ряд уголовных дел, некоторые из которых он выиграл в суде.

Мужчина уехал из Украины после побега Януковича – 24 февраля 2014 года. Некоторое время проживал в России, затем в Австрии. Его связывали с пророссийскими медиа и влиянием на телеканалы, в частности NewsOne.

Неизвестно, как давно Портнов жил в Испании, но его здание расположено рядом с учебным центром, вблизи которого произошло убийство.