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      Позвонил Баканов, – Арахамия о том, почему не пошел в САП из-за скандала в "Слуге народа"

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      Арахамия объяснил, почему сразу не пошел в САП из-за скандала со "слугами народа"
      Арахамия объяснил, почему сразу не пошел в САП из-за скандала со "слугами народа" / Фейсбук-страница "Слуги народа"

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе со свидетелем возможной коррупции в комитете ходил в СБУ, потому что ему сразу оттуда позвонили.

      Позвонил непосредственно председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, об этом Арахамия рассказал в эфире "Права на власть".

      Важно: Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты

      Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий перед тем объяснил руководителю фракции "Слуга народа", что СБУ здесь – некомпетентна.

      Мне позвонила СБУ, господин Баканов. Он говорит, что вчера видел мою позицию по поводу свидетеля. Я говорю, что могу (свидетеля – 24 канал) привести. Он говорит: "Приходите в 13:00 со свидетелем". Я пришел со свидетелем, там было два следователя,
      – пояснил Арахамия.

      В ответ на это Холодницкий отметил, что еще 23 октября также написал Арахамия в этом деле. Тот, в свою очередь, показал переписку в Фейсбуке.

      Арахамія Холодницький
      Разговор Арахамии и Холодницкого / Скриншот с видео "1+1"

      О чем переписки?

      В своем сообщении Давид Арахамия отмечает, что сначала пройдет проверку на полиграфе, чтобы быть "уполномоченным". Зато Холодницкий предлагает встречу в САП и дает свой номер (со слов Холодницкого). Нардеп на это соглашается.

      В конце концов, руководитель фракции "Слуги народа" отметил, что 24 октября готов появиться в САП со свидетелем возможной коррупции в комитете.

      Что не так с появлением Арахамии в СБУ?

      Служба безопасности не является частью стороны обвинения по этому делу, не расследует ее и не осуществляет никаких оперативных действий в этом производстве. Дело в Национальном антикоррупционном бюро, затем органом следствия является НАБУ, а процессуальным руководителем именно Специальная антикоррупционная прокуратура.

      САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

      Предполагаемая коррупция среди "слуг народа": что нужно знать?

      • Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

      Читайте также: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

      Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

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      24 октября
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ НАБУ САП "Слуг народа" проверят на полиграфе Назар Холодницкий Слуга народа Давид Арахамия
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