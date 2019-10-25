Позвонил Баканов, – Арахамия о том, почему не пошел в САП из-за скандала в "Слуге народа"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе со свидетелем возможной коррупции в комитете ходил в СБУ, потому что ему сразу оттуда позвонили.
Позвонил непосредственно председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, об этом Арахамия рассказал в эфире "Права на власть".
Важно: Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий перед тем объяснил руководителю фракции "Слуга народа", что СБУ здесь – некомпетентна.
Мне позвонила СБУ, господин Баканов. Он говорит, что вчера видел мою позицию по поводу свидетеля. Я говорю, что могу (свидетеля – 24 канал) привести. Он говорит: "Приходите в 13:00 со свидетелем". Я пришел со свидетелем, там было два следователя,
– пояснил Арахамия.
В ответ на это Холодницкий отметил, что еще 23 октября также написал Арахамия в этом деле. Тот, в свою очередь, показал переписку в Фейсбуке.
Разговор Арахамии и Холодницкого / Скриншот с видео "1+1"
О чем переписки?
В своем сообщении Давид Арахамия отмечает, что сначала пройдет проверку на полиграфе, чтобы быть "уполномоченным". Зато Холодницкий предлагает встречу в САП и дает свой номер (со слов Холодницкого). Нардеп на это соглашается.
В конце концов, руководитель фракции "Слуги народа" отметил, что 24 октября готов появиться в САП со свидетелем возможной коррупции в комитете.
Что не так с появлением Арахамии в СБУ?
Служба безопасности не является частью стороны обвинения по этому делу, не расследует ее и не осуществляет никаких оперативных действий в этом производстве. Дело в Национальном антикоррупционном бюро, затем органом следствия является НАБУ, а процессуальным руководителем – именно Специальная антикоррупционная прокуратура.
САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.
Предполагаемая коррупция среди "слуг народа": что нужно знать?
- Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
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Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).
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