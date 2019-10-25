Позвонил Баканов, – Арахамия о том, почему не пошел в САП из-за скандала в "Слуге народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе со свидетелем возможной коррупции в комитете ходил в СБУ, потому что ему сразу оттуда позвонили.

Позвонил непосредственно председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, об этом Арахамия рассказал в эфире "Права на власть".

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Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий перед тем объяснил руководителю фракции "Слуга народа", что СБУ здесь – некомпетентна.

Мне позвонила СБУ, господин Баканов. Он говорит, что вчера видел мою позицию по поводу свидетеля. Я говорю, что могу (свидетеля – 24 канал) привести. Он говорит: "Приходите в 13:00 со свидетелем". Я пришел со свидетелем, там было два следователя,

– пояснил Арахамия.

В ответ на это Холодницкий отметил, что еще 23 октября также написал Арахамия в этом деле. Тот, в свою очередь, показал переписку в Фейсбуке.



Разговор Арахамии и Холодницкого / Скриншот с видео "1+1"

О чем переписки?

В своем сообщении Давид Арахамия отмечает, что сначала пройдет проверку на полиграфе, чтобы быть "уполномоченным". Зато Холодницкий предлагает встречу в САП и дает свой номер (со слов Холодницкого). Нардеп на это соглашается.

В конце концов, руководитель фракции "Слуги народа" отметил, что 24 октября готов появиться в САП со свидетелем возможной коррупции в комитете.

Что не так с появлением Арахамии в СБУ?

Служба безопасности не является частью стороны обвинения по этому делу, не расследует ее и не осуществляет никаких оперативных действий в этом производстве. Дело в Национальном антикоррупционном бюро, затем органом следствия является НАБУ, а процессуальным руководителем – именно Специальная антикоррупционная прокуратура.

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

Предполагаемая коррупция среди "слуг народа": что нужно знать?

Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

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Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).