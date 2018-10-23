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      "Позывной "Бандерас": что стоит знать о книге по известному военному боевику

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      "Позывной "Бандерас": что особенного в книге?
      "Позывной "Бандерас": что особенного в книге? / 24 канал

      Авторы сценария украинского военного боевика с элементами детектива, экшна и драмы "Позывной "Бандерас" Артемий Кирсанов и Сергей Дзюба также написали одноименную книгу. Ее презентации в больших городами – в разгаре.

      24 канал узнавал у авторов, чем книга отличается от фильма и почему не написать ее было невозможно.

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      Сценарий на основе фронтовых записей

      Боевой дневник нацгвардейца Сергея Башкова, позывной "индеец", написанный военным в 2014 году, и вдохновил сценаристов создать в меру правдивую и интересную историю. По сценарию параллельно снимали кино и писали книги. По словам авторов, прототипы реальных людей взяты из рассказов нацгвардейца.


      Сергіей Башков "Индеец"

      А ему было что рассказать. И о реальном военном быте, и о голодных детях сепаратиста, которых украинские армейцы кормили, и о 90-летнем дедушке в серой зоне, который помогал нашим.

      "Мы полтора месяца сидели в засаде. Магазины не работали. К нам на позицию приходили старые люди, которым давали таблетки и кололи уколы, а деткам – по конфетке "Рошен", потому что у детей сладкого не было. Как-то женщина с двумя детишками к нам пришла. Мы знали, что ее муж воюет на стороне "ДНР". Но еду давали, потому что голодные дети не виноваты, что их отец – идиот, мягко говоря", – вспоминает Башков.

      В написанный сценарий также вносили коррективы военные, которые консультировали актеров и снимались в массовых сценах. За счет этого и в книге, и в кино максимально передали военную правду.


      Презентация книги "Позывной Бандерас" в разгаре

      В эпизоде, где находят убитым нашего десантника, мы думали, что тело надо просто перевернуть... А оказывается – нет! Военные объяснили, что под трупами сепаратисты закладывают взрывчатку. И перед тем, как перевернуть, надо ее обезвредить. Это придало правдивости...
      – поясняет Кирсанов.

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      Антигерои вызывают сочувствие?

      Каждый персонаж изображен так, чтобы его можно было понять. Нет деления героев на "черных" или "белых". Именно эта живость героев и подкупает. Потому что понимаешь, что это не вымышленный персонаж, а человек, который может оказаться рядом с тобой как на войне, так и мирной жизни.

      Но сценаристы пошли дальше и показали сепаратиста, который раскаивается, настолько человечным, что невольно ему начинаешь сочувствовать... Как и понимать пророссийски настроенных местных и искать с ними диалог.


      Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов, Наталья Домбровская и Сергей Башков

      Авторы объясняют, что никаких заигрываний с читателем или зрителем не делали. Просто не пытались сделать историю плакатной, а героев резиновыми.

      Мы считаем украинцев на оккупированных территориях – нашими людьми. Хотели показать, что человек имеет право на ошибку и на ее исправление. Но никакого сочувствия сепаратистам быть не может! У нас тот человек, который вызывает сочувствие – понял свою ошибку. Она уже не сепаратист и не на стороне оккупанта,
      – отмечает Дзюба.

      Важно, что книга не содержит ненормативной лексики, поэтому ее возрастной ценз 10+. Зато в фильме он 16+.

      Украине нужен сильный военный герой. И его создали!

      Такие фильмы и книги надо распространять, чтобы украинцы понимали, что имеют сильных героев и сильную армию, которая может защитить, уверены сценаристы.

      Создавая фильм и книгу, мы пытались сделать своего супергероя. Потому что фактически у каждой нации он есть: Рембо – у американцев, Бонд – у англичан. Мы надеялись, что в Украине им станет наш "Бандерас",
      – говорит Кирсанов.

      Прежде всего, сильный национальный герой нужен, чтобы повести за собой украинцев на оккупированных территориях.

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      "Люди на той стороне почему колеблются? Потому что выбирают более сильного. И ошибочно считают, что Россия сильнее и что она защитит, а Украина не сможет защитить. Чем больше мы будем делать таких героев, которые будут показывать, что украинская армия сильна, что есть люди, которые отдадут свою жизнь за мирных жителей, местные поймут, на чьей стороне правда", – объясняет Дзюба.

      Неприемлемые вещи становятся понятными

      Книга объяснит непонятные зрителям эпизоды. Фактически подробнее расскажет о сценах, которые не вошли в ленту из-за хронометража. Поэтому поймете, почему и что изменило взгляды любимой "Бандераса" Жени, какой тот имел военный бэкграунд и прочее.

      Неоправданные в фильме вещи во время прочтения книги становятся понятными, ибо здесь события подаются с точки зрения каждого бойца группы "Бандераса" и его самого. Также в книге четыре линии любви главного героя, включая и любовь к Родине, которой тот не имел. В фильме же их две.

      "Мы создали персонажа очень неоднозначным. Он, родившись на Донетчине, понял, что нет там будущего... уехал с Родины и хотел никогда не возвращаться. Но впоследствии должен был ее защищать, хоть и не любил. Это тоже надо преодолеть... И он находит свою Родину заново, открывает ранее чужих людей,которые  сквозь преграды становятся родными. И теперь имеет отношение к этой земле", - рассказывает Дзюба.

      Презентации книги по городам Украины продолжаются

      Книгу уже представили в Днепре и Киеве. С каждой проданной книги авторы отчисляют 10 грн на нужды воинов в Киевский военный госпиталь.




      Презентация книги в столице

      График книжного тура:

      27 октября – Запорожье

      2 ноября – Львов

      3 ноября – Ивано Франковск

      Фото: Валерия Борщевская и Евгений Черный

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости культуры Статьи Публикации Книги Литература
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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