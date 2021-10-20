"Работники Интерпола": преступная группировка перевозила в Украину нелегалов и фальшивые деньги

СБУ разоблачила преступную группировку, организатором которой является одессит. Злоумышленники контактировали с другими иностранными группами, которые поставляли им нелегалов и значительные суммы поддельных долларов США.

Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола. Они могли перевезти любые суммы фальшивой наличности. Тогда продавали деньги за 50% от стоимости номинала.

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От паспорта до водительского удостоверения

Организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и большие суммы долларов.

Только за время наблюдения СБУ злоумышленники продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения. Что касается нелегальной миграции, то клиентами злоумышленников были в основном жители стран с повышенным террористическим риском.

Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины. Услуги предоставлялись "под ключ": от зарубежного и внутреннего паспорта стран-членов ЕС до водительского удостоверения.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли:

поддельные удостоверения сотрудников Интерпола;

ноутбук, флешки, мобильные телефоны;

банковские карточки и наличные в иностранной валюте;

документы по приглашению иностранцев;

патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Одессит организовал масштабную преступную группу / Фото СБУ

Что грозит злоумышленникам

Сейчас фигурантов уголовного производства задержали. Им планируют объявить подозрениепо пяти статьям Уголовного Кодекса Украины:

ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

СБУ разоблачила преступную группировку нелегалов и контрабандистов: видео