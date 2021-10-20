"Работники Интерпола": преступная группировка перевозила в Украину нелегалов и фальшивые деньги
Источник:СБУ
СБУ разоблачила преступную группировку, организатором которой является одессит. Злоумышленники контактировали с другими иностранными группами, которые поставляли им нелегалов и значительные суммы поддельных долларов США.
Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола. Они могли перевезти любые суммы фальшивой наличности. Тогда продавали деньги за 50% от стоимости номинала.
Читайте также Нападали на банки и инкассаторов: СБУ задержала банду, которая скрывалась 5 лет
От паспорта до водительского удостоверения
Организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и большие суммы долларов.
Только за время наблюдения СБУ злоумышленники продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения. Что касается нелегальной миграции, то клиентами злоумышленников были в основном жители стран с повышенным террористическим риском.
Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины. Услуги предоставлялись "под ключ": от зарубежного и внутреннего паспорта стран-членов ЕС до водительского удостоверения.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли:
- поддельные удостоверения сотрудников Интерпола;
- ноутбук, флешки, мобильные телефоны;
- банковские карточки и наличные в иностранной валюте;
- документы по приглашению иностранцев;
- патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.
Одессит организовал масштабную преступную группу / Фото СБУ
Что грозит злоумышленникам
Сейчас фигурантов уголовного производства задержали. Им планируют объявить подозрениепо пяти статьям Уголовного Кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
СБУ разоблачила преступную группировку нелегалов и контрабандистов: видео