Принять участие в партийных праймериз на пост мэра Киева могут 4 кандидата от "Слуги народа". Окончательного кандидата от партии изберет президент Владимир Зеленский.

О том, как будут проходить праймериз, собственных амбициях и о работе правительства Шмыгаля – читайте в интервью программы "Перекрестный допрос" с Ириной Верещук на 24 канале.

Читайте первую часть интервью Скандалы со "слугами народа" и замена Авакову: откровенное интервью с Ириной Верещук

О праймериз

Праймериз – что это будет? Почему вы решили баллотироваться в мэры Киева и конкурировать с тремя мужчинами из собственной фракции и как вы оцениваете собственные шансы?

Я не думаю, что буду конкурировать с тремя мужчинами из моей фракции, но я действительно готова на праймериз. Я об этом заявила и об этом сказала. Я готова, потому что у меня есть маленький, но опыт. Трое мужчин такого опыта не имеют.

Я думаю, что справлюсь, потому что неважно, управляешь маленьким или большим городом, закон Украины о самоуправлении один для всех. И реформа децентрализации очень необходима. И Киев как символ децентрализации должен быть первым примером. Здесь можно продемонстрировать наши достижения за последние годы, потому что реформа началась с 2015 года.

Продемонстрировать, как мы можем сделать финансовую децентрализацию, как выровнять дисбаланс между дальними и центральными районами, как мы можем привлечь инвестора. Потому что, если мы посмотрим на круг инвесторов, которые зашли, – к сожалению, их очень мало. Поэтому, если победит команда президента, правительства и монобольшинства в парламенте – это даст безумный толчок к изменениям. Только командой мы сможем победить и сделать изменения.

А разве так много инвестиций удалось в целом удалось привлечь в страну вашей команде?

Да, вы помните, на каком мы фоне. На фоне мировой рецессии. Вы же помните, какие были мировые цены на нефть, газ и так далее.

Сейчас ситуация только ухудшается. Откуда придут инвестиции?

Я намекала, что организации очень хотят найти локацию, которая была бы хабом в центре Европы, которая имеет дешевую рабочую силу, которую можно обеспечить институционально, судебно и стать той платформой, где можно заработать много денег. И Киев как большой город может стать этим хабом. Есть много инвесторов, которые хотят вложиться, но под государственные гарантии. Все строится на взаимоотношениях.

Во что они могли бы вложиться в Киеве?

Во что угодно. Есть инфраструктурные проекты. Например, объездная, Южный мост – это то, что разгрузит и что можно сделать. Это может быть хаб. Это может быть Бориспольская трасса, которую тоже можно обработать. У нас был военный аэропорт. У нас есть много локаций, куда можно было бы привести инвестора. Особенно инфраструктурные проекты, на которые в киевском бюджете и в бюджете страны нет денег.

А какой смысл инвесторам вкладываться в Южный мост, например?

Очень большой смысл. Потому что это инфраструктурные проекты, на которых они потом будут зарабатывать.

Как можно заработать на Южном мосту?

Вот так. Под государственные гарантии, под кредитные гарантии. Это их компании, которые будут здесь работать. Вы же представляете, что такое построить мост. Это многоуровневая сложная проблема, которая содержит много материалов, наемных работников. Для чего вы думаете "Онур" работает у нас на софинансировании, для чего турецкие компании ищут у нас инфраструктурные проекты? Это возможность привлечь средства Всемирного банка, китайских банков. Это те средства, которых у нас нет. Мы должны вытеснять российские средства из Украины и привлекать те, которые дадут быстрый результат.

Что такое праймериз? Как это будет происходить и когда?

Первое – это будет социологический опрос. Сначала надо определиться, кому доверяют киевляне, кому – нет. Уже был первый опрос. У меня есть определенные шансы, я не говорю, что они большие, но они есть.

Как они будут выглядеть. Во-первых, это борьба программ, идей. Для меня это стратегическое лего. Ведь всякий раз, встречаясь с киевлянами, я добавляю в программу новые мысли и делаю ее шире. Привлекаю туда мнения киевлян, экспертов, мнения инвесторов.

Теперь – вопрос к самому президенту: как он готов принять наши дебаты. Я еще не слышала от президента четкого ответа, как он видит праймериз. Потому ориентируюсь на его мнение и позицию. Я готова к любому формату.

А почему именно вы четверо? Дубинский, Качура, вы и Тищенко?

Не знаю. Могу сказать о себе. У меня есть опыт и теоретическая база: я училась в Варшаве, в том числе стажировалась в Академии государственного управления, стажировалась у Анны Гронкевич, женщины, которая была дважды президентом (мэром Варшавы, – 24) и знаю, что нужно сделать, чтобы город был европейским.

Что такое праймериз? Другим словом – предвыборы. Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами проходит обычное голосование, и партия выдвигает победителя на выборах. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева в мае 2020 / Инфографика 24 канала

Но Рава-Русская, мэром которой вы были, – это город с 8-тысячным населением?

10 тысяч.

В Киеве несколько миллионов населения...

Ну и что. А у моих соперников даже этого опыта управления нет.

То есть, вы считаете, что из вас четверых вы имеете больше права попробовать себя?

Я не считаю, это факт, который никуда не скрыть. Надо сначала научиться управлять маленьким городком, а потом просто масштабировать – и нет проблемы.

Допустим, вас выбирают и завтра вы становитесь мэром. Ваши первые шаги?

Первое – очень важно распределить обязанности и полномочия. Сейчас у нас сложилась парадоксальная ситуация с мэрством в Киеве. Городской голова, которого выбирают горожане, наделен и полномочиями, и обязанностями председателя КГГА. Разделить их искусственно, как была уже попытка Андрея Богдана, я считала неправильным. Надо прийти на выборы, четко выписать полномочия городского головы, если мы хотим разделить. И четко разделить полномочия председателя КГГА.

Это тот процесс, который должен быть обеспечен новым городским головой. Это должен быть закон о городе-столице, четкие разграничения полномочий, и это огромная административная работа.

Что известно о местных выборах? Они должны пройти 25 октября 2020 года. В этот день будут выбирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.

Несмотря на пандемию коронавируса, выборы решили не переносить.

Их пока не планируют проводить только на временно оккупированных территориях.

Хорошо, вы считаете, что сначала надо разделить полномочия. Дальше?

Навести порядок во власти. Мое основное слово – это порядок. Сначала между собой мы разобрались, кто является командой, кто работает, кто за что отвечает. Далее мы движемся к порядку в финансах. Сложилась, как по мне, парадоксальная ситуация.

Я изучила финансы городского бюджета – это 58 миллиардов этого (2020 – 24 канал) года. Это достаточно высокий показатель. Очень важно понимать, как распределялись финансы по структуре, какие объекты были первоочередными и почему. Например, туристический мост, который был построен, это первоочередной объект?

Имеете в виду стеклянный?

Да, стеклянный. Это тот объект, который нужно было строить? Можно было бы привлечь средства инвесторов на такой мост? Средства, которые являются аккумулированными в городском бюджете, направить на киевлян и в киевлян. Например, этот аудит публичных финансов городского совета должен быть сделан.

Земельные вопросы. Почему нет до сих пор генерального плана? Все начинается с плана.

Он вроде бы есть. Просто его никто не соблюдает.

Он не утвержден.

Потому что он никому не нужен. Потому что Киевом руководит кто? Вы знаете, кто – застройщики. Что вы будете делать с застройщиками?

Это как раз был следующий вопрос о наведении порядка. Застройщики будут строить. Малый и средний бизнес будет заниматься бизнесом, а Киевом будут управлять люди, которых избрали на выборах.

Так получилось, что есть мэр, которого выбрали. А есть застройщики, которые решают, какие будут приоритетные проекты, на которые и куда будут идти средства. Тогда получается, что есть желание и видение горожан, а есть желание и видение застройщиков. Это немножко разные желания. Мы наведем порядок.

Как вы это сделаете? Каждая власть приходит и декларирует, что этого не будет. Никто этого еще не сделал.

А Кличко декларировал, что он наведет порядок с застройщиками?

Он и сейчас говорит, что навел. Если это не удалось ему, как это удастся вам?

Для этого нужна команда. Когда одна команда – президент страны, правительство, монобольшинство в парламенте и городской голова – все возможно. И застройщики ничего не сделают. Конечно, личность городского головы имеет очень большое значение.

А как вы собираетесь победить Кличко, если его отрыв в рейтингах от вас всех четырех несоизмеримо большой?

Командной работой. Командной работой в каждом округе, в каждом дворе, на каждой улице – это должна быть команда "Слуги народа" с президентом. Если президент поддержит меня полностью, а он умеет поддержать и может поддержать – мы победим, я уверена.

Если, например, вы проиграете праймериз, кого бы из тех 3, кто остался, вы бы хотели видеть мэром Киева?

Я не буду сейчас это говорить, потому что я не знаю, почему я должна проиграть праймериз. Я убеждена в том, что я одержу победу. И скажу следующее: если президент Зеленский определится и это будет кандидат не Верещук Ирина Андреевна, я совершенно акцептирую его выбор. Я полагаюсь на его мнение, на его мудрость и на его авторитет. Если он решит, что это не я, ну что же, двигаемся дальше. Мне 40 лет, я все успею.

Хорошо, вы считаете, киевляне заслуживают такого мэра, как Тищенко или Дубинский?

Это пусть решают киевляне.

А ваше личное отношение?

Я не могу сейчас. Это будет, понимаете, несколько неэтично.

Как раз этично, это ваши конкуренты.

Я не считаю ни одного из кандидатов своим конкурентом. И не буду никогда заниматься черным пиаром, какой-то критикой и так далее. Я буду говорить лишь о том, что сделаю я – и пусть киевляне решают.



Николай Тищенко и Александр Дубинский / Коллаж "Рубрика"

Я уже вижу черный пиар, критику, это абсолютно неприемлемо для меня. Вы не услышите никогда от меня критики, потому что я бывала в этой шкуре и я знаю, как это трудно. Поэтому я никогда не буду критиковать Кличко, потому что я знаю, как это трудно. А уже "как мог или не мог", то уже такая ситуация. Мог лучше, мог эффективнее, или сделает еще что-то через 5 лет, если ему дадут – сделает наверняка, но мы сделаем больше, мы как команда, имею в виду, как "Слуга народа", как эффективный мэр. То есть, если есть личностные характеристики.

Мы с вами только что говорили о том, что это тот год, когда вы были в парламенте, вы могли сделать намного больше. А сейчас вы говорите, что вы сделаете больше, чем Кличко. Вы за этот год не сделали столько, сколько могли.

И что?

И команды уже нет.

Вы сравниваете местное самоуправление и команды.

Я сравниваю команды. У вас команды нет, даже в парламенте сейчас. Я не о вас лично, я в целом о команде президента: парламент, кабмин и президент. Но вы сейчас сказали о команде.

Команду формирует личность – вот моя позиция. Если есть личность, вокруг которой можно сплотиться, – это другое дело. А когда придет человек, который не справится, который действительно не способен в силу определенных объективных обстоятельств: не имеет опыта, не понимает до конца тех пробелов в законодательстве, которые надо исправить (а это надо пониматься в законодательстве) – это другое дело.

Именно поэтому я и говорю, что должны быть личности и команда. Команда придет – все будет нормально. А если я одержу победу на праймериз, конечно, я буду влиять и на то, как будет выглядеть команда. Конечно, у меня есть лекало, у меня есть портрет, например, депутата в Киевсовете. Я понимаю, что должен делать и уметь депутат или кандидат в депутаты. Мы будем с киевлянами, с нашими мажоритарщиками формировать ту команду, которая сможет. Иначе – для чего идти?

О правительстве Шмыгаля

В целом, все правительство Дениса Шмыгаля: как вы его оцениваете, вы голосовали за программу правительства или нет? Я лично голосовала, потому что я видела качественную смену предыдущей. Мы действительно пришли к нормальной программе, но политическое эго стало выше. Я сейчас говорю о своей фракции. Я не знаю, почему мои коллеги не проголосовали: сначала они проголосовали за правительство Шмыгаля, затем дважды отправили на доработку в комитетах (программу правительства, – 24). Программа пришла, президент обратился и попросил проголосовать за программу. При этом абсолютно аргументированно пояснил, что это не вотум доверия – потому что предыдущее правительство и Гончарук доказали: "Ну и что, что у тебя программа на год, у тебя есть иммунитет – это не помогло". Значит, точно не ради иммунитета эта программа была нужна. Но не проголосовали и никакой проблемы в этом нет, двигаемся дальше. Последние шаги Шмыгаля я хвалю и позицию относительно дома на Позняках тоже. В воскресенье эта трагедия случилась. В понедельник на 8 утра Кличко уже был у премьера Шмыгаля, было наработан механизм: как будет происходить компенсация, из резервного фонда, кто какие отчеты подает. Это очень важно сразу каждый день работать: не теряя ни часа. Государство пообещало выполнить все, что от него зависит, то есть компенсировать и прямые материальные убытки, и закупку жилья. Теперь уже и город пообещал 30 миллионов, и государство. Вопросы по технике. Здесь я могу похвалить премьера. В этом случае он сработал.

Взрыв на Позняках в Киеве: основное Около 10 утра 21 июня в результате взрыва газа в доме на Позняках были разрушены этажи с 5-го по 8-й. Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила лишь дочь Анастасия. Жители дома, в котором произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом. В доме – 40 квартир. Всех их владельцев власть обещает оперативно обеспечить жильем. Президент Владимир Зеленский 25 июня вручил ключи от новых квартир первым 12 семьям, которые пострадали от взрыва в доме на Позняках в Киеве.

То же с наводнением: полетели, приняли меры, техногенно-экологическая комиссия тоже сработала. Там прямых убытков на сегодня уже более 700 миллионов. Но и президент выступил и сказал, что покроет людям материальные убытки. И то, что он полетел – это очень важно.

К теме Наводнение в Западной Украине: все, что нужно знать – фото, видео непогоды

Вы понимаете, почему ваши коллеги не проголосовали за программу правительства?

У меня была своя позиция. Она заключается в том, что у некоторых сработала амнезия, точнее – не сработала память. Они, наверное, забыли, как они попали в парламент, благодаря кому и чему они впервые стали народными депутатами. Для некоторых я могу спрогнозировать – это последний раз, потому что они не очень понимают, что им там делать, как они себя должны вести – ни по форме, ни по содержанию. Они решили, что могут поиграть в большую политику. Я считаю, что в этом случае была игра.

В чем заключалась игра?

Не было оснований не голосовать за ту программу, которая на 95% соответствует программе "Слуги народа" на выборах. Правительство пошло на это. И они фактически "зашили" в программу правительства программу партии "Слуга народа".

К слову, хочу сказать, что как раз они потеряли, потому избрание Зеленского и "Слуги народа" ждет от нас единства и единой команды, а не то, что мы сейчас демонстрируем. Тогда они бы видели, что эта программа фактически является программой нашей партии. Поэтому, не проголосовав за нее, они показали, что не читали программу нашей партии и показали политическую безрукость.

То, что видно для людей "не голосовавших", даже по просьбе президента, – нет больше того монобольшинства, нет президентской команды, с которой он пришел год назад. Что случилось с фракцией?

Все есть: и команда, и монобольшинство. Мы пришли командой, мы пришли за спиной президента. Нас часто критикуют, что часто даже фамилий депутатов не знают.

Если вы посмотрите на следующие голосования... Например, не проголосовали за правительство, но за кандидатуру министра экологии проголосовало 227 депутатов.



Ирина Верещук / Фото 24 канала

А кандидатуру министра образования не могут даже через комитет провести.

И это точно не значит, что нет монобольшинства. В одном случае есть 227, в другом нет. Это значит, что надо лучше коммуницировать. Когда комитет по экологии во главе с Олегом Бондаренко пришел во все комитеты и объяснил свою логику, почему они поддерживают этого кандидата, а не другого, написал развернутую характеристику – 227 было.

А когда мы, не поняв, что происходит, потом услышали слова президента "я предлагал господину Бабаку возглавить министерство образование – он отказался", и после этого "зарубил" одного кандидата, второго, третьего... Это чья ответственность? Президента или господина Бабака?

Я думаю, что это ответственность президента – потому что кто пойдет работать в его команду после того, как он обошелся с Кабмином Гончарука, с Рябошапкой?

Так возможно проблема не в президенте, а в людях, которые легко собирают негатив? Почему господин Рябошапка не поработал так, чтобы не собирать негатив? Вице-премьер Федорив, который работал и при Гончаруке, и при Шмыгале – вы видите его работу? Я вижу – "Е-малятко", "Дія".

Вы видели скандал вокруг "Дія"?

Он был искусственный.

Еще один такой искусственный скандал и Федорив уйдет так же, как ушел Рябошапка.

Он не уйдет. Это совершенно не ударило по Федориву.

Просто Федориву повезло.

Нет. Потому что этот скандал искусственный и точно не имеет привязки к приложению "Дія". Это был фейковый скандал.

Что известно о скандале с приложением "Дія"? Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данные 26 миллионов удостоверений водителя. В министерстве заявили, что утечка не связана с приложением "Дія". В МВД сообщили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные годы, и заверили, что заблокировали ресурс, которых их распространял. Правоохранители по этому поводу начали расследование уголовного производства по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. В свою очередь Государственное бюро расследований начало предварительное расследование относительно возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев в сети Telegram.

А скандал с зарплатами в Кабмине Гончарука был не искусственный?

Что вы имеете в виду?

Что у Кабмина Гончарука были высокие зарплаты.

Нет, они были не слишком высокие.

Они были нормальные. Просто их выплачивали за первый месяц 8, а в последнем они получили 50, в среднем вывели такую цифру, которой на самом деле не существовало.

Нет. Я с вами не согласна. И объясню, почему. Как вы помните, тогда были проблемы с бюджетом и с исполнением бюджета. Я была как раз одна из тех, кто нещадно критиковал Гончарука именно за зарплаты. Они не имеют права в такой бедной стране иметь такие большие зарплаты. Что, например, Смелянский, что Коболев.

Обратите внимание Реформы делали для лайков в фейсбуке, – Зеленский о причинах отставки правительства Гончарука

О Нафтогазе

То, что сделал Коболев с Нафтогазом, – до него тоже никто не делал. Мы отбились от огромных долгов, которые Россия требовала от нас оплатить, мы выиграли суды в России. Это при Коболеве произошло. Анбандлинг – тоже произошло с того времени, когда он возглавлял структуру.

Нет, анбандлинг сделали мы. К нам обратился президент.

Что такое анбаднлинг? Это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, более компактных, мобильных и самостоятельных структур. Поэтому в случае с "Нафтогазом" анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельность оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии. Это означает, что добычей, поставкой и транспортировкой газа должны заниматься разные компании.

Анбандлинг начали еще до вас. Вы просто поставили точку, потому что пришлось это сделать.

Анбандлинг сделал Коболев, а мы пришли. Люди выбрали монобольшинство, потому что прошлые годы не было возможности.

Это неправда вы манипулируете. Это просто пришлось на то время, когда вы были в Раде.

Вы не знаете до конца ситуацию. Спросите, например, у Алексея Кучеренко. Спросите у тех людей, кто работает, и вы узнаете, почему стал возможен анбандлинг.

Это было при правительстве Гончарука, которое вы критикуете и называете непрофессиональным.

Да, при правительстве Гончарука. И что?

Так это заслуга Гончарука или нет?

Нет, это заслуга монобольшинства, которое проголосовало по личной просьбе президента. У Гончарука не было ни такого авторитета и ни единого шанса, чтобы анбандлинг стал законом, если бы не президент.

Президент пришел к нам на фракцию и лично сказал: "Я прошу вас прошу проголосовать вот так. Этот анбандлинг нам нужен для нашего сотрудничества".

Почему авторитет президента уже теперь не работает?

Работает. Почему не работает?

Если он просил проголосовать за нового министра образования. Почему комитет не проголосовал?

Прежде всего, это действительно была дискоммуникация. Мы не встречались с президентом.

Он же не прошел через комитет образования.

Так бывает. Один раз так, а другой раз – так!

Президент просил проголосовать за программу правительства и "слуги народа" этого не сделали.

Нет, я же была на фракции. Президент аргументировал свою позицию и сказал: "Вы решайте, как считаете нужным. Я не буду давить. Но я объясняю, что программа действий правительства не является иммунитетом для Шмыгаля. Мы об этом договорились с министрами, мы об этом договорились с премьером".



Владимир Зеленский / Фото Uainfo

То есть президент не просил. Он сказал: голосуйте, как хотите?

А он всегда так говорит.

А зачем он приходил на фракцию?

Потому что он высказывал свою позицию.

Его позиция заключалась в чем?

Чтобы поддержать.

И фракция не послушалась.

Не хватило нескольких голосов.

Нескольких? 176 всего лишь дала фракция.

У нас там было всего 207.

За программу правительства проголосовали 176 слуг народа.

Я там не смотрела до конца. У нас не было физически людей в зале. Даже близко нет заслуг Гончарука, что мы проголосовали за анбандлинг, тем более Коболева. Ничего бы он не сделал, он никаким авторитетом во фракции не пользуется. Это лишь авторитет Зеленского.

Он выиграл Стокгольмский арбитраж. Вы знаете, сколько миллионов евро заплатила Украина, чтобы высокопрофессиональные юристы его выиграли.

Я думаю, несопоставимо меньше, чем та сумма, от которой мы отбились, и та сумма, которую мы выиграли у России.

При чем тут Коболев? Этим всем процессом руководил Витренко.

Витренко – это подчиненный Коболева.

И что? В чем личная заслуга господина Коболева?

Вы говорите, что заслуги парламента нет, что это заслуга лично президента. Здесь такая же субординация: Витренко и Коболева.

И?

Вы нивелируете все достижения людей и приписываете это "слугам народа".

Нет, ни в коем случае. Я просто говорю, что миллионные зарплаты – это неправильно.

А как правильно? Чтобы люди работали за условные 8 тысяч гривен, а остальные брали взятками, как было все 30 лет?

Чтобы зарплата руководителя была четко привязана к средней зарплате по отрасли.