Вскоре Верховная рада должна объявить дату местных выборов. Для участия в выборах на должность мэра Киева примут участие в партийных праймериз и "Слуги народа". Окончательного кандидата от партии изберет президент Владимир Зеленский.

Кто же хочет в мэрское кресло и какие шансы заменить там Кличко – читайте в материале 24 канала.

Важно Праймериз и монобольшинство в Раде: эксклюзивное интервью кандидата в мэры Киева

► Александр Дубинский

Александр Дубинский – один из возможных кандидатов на столичное мэрское кресло. Недавно он отличился рядом скандальных высказываний.



Александр Дубинский / Фото "Википедия"

Что такое праймериз? Другим словом – предвыборы. Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

► Николай Тищенко

Также хочет в мэры Николай Тищенко. Он является владельцем топового ресторана "Велюр", который работал несмотря на карантин. Тищенко не теряет возможностей пропиариться.



Николай Тищенко / Фото "112"

► Александр Качура

В игру за место под солнцем в Киеве вступил еще один "слуга народа" – Александр Качура. Он представил свою программу управления Киевом.

Первыми остановлю схемы, которые у нас есть в КГГА. Потому что я хочу войти, а не попасть в историю,

– заявил Качура.



Александр Качура / Фото Liga.net

► Ирина Верещук

Список кандидатов завершает Ирина Верещук. Она единственная из участников праймериз имеет опыт управления – Рава-Русской на Львовщине.

"Маленьким городом управляешь, или большим – закон о самоуправлении один. Я знаю, что я справлюсь", – отметила Верещук.



Ирина Верещук / Фото 24 канала

Смотрите интервью 24 канала с Ириной Верещук – по ссылке.

Условия проведения – неизвестны

Вот только как именно будут проходить праймериз, пока никто не знает – только заказали социологические опросы. Единственное точно – слово президента будет решающим.

Эксперты говорят, что вряд ли Зеленский захочет выдвигать от своей партии антирейтинговых кандидатов. Еще и в пику действующему мэру Виталию Кличко, который имеет достаточно высокую поддержку. Впрочем, эксперты считают, что это даже не окончательный список.

Сильный кандидат "Слугам народа" нужен, поскольку лидерские рейтинги будут коррелироваться с рейтингом политической силы и наоборот. Соответственно, выставить слабого кандидата – это снизить свои шансы на прохождение в местный совет,

– считает политолог Олег Саакян.

План "Б"

Политолог Владимир Фесенко не исключает, что в президентской партии готовы в случае проигрыша битвы за Киев сотрудничать с Кличко.

"Союз между Кличко и командой президента – именно в вопросе создания совместной коалиции в новом Киевсовете. И это выгодно для обоих. Кличко меньше будет зависим, потому что если будет союз с Порошенко, то это будет создавать противостояние с Офисом Президента", – подчеркнул Фесенко.

И тогда возможен план "Б", который сработал еще прошлой осенью: разделение должностей городского головы и главы Киевской горгосадминистрации. Это не выгодно ни Кличко, ни "Слугам", ни самим киевлянам.

Смотрите видео сюжета 24 канала о праймериз и кандидатах от "Слуги народа":