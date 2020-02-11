Пранк о коронавирусе подорвал сеть: шутнику грозит 7 лет тюрьмы – детали и видео

Россиянина Кароматулло Джаборова арестовали 10 февраля по хулиганство – его могут посадить в тюрьму на 7 лет. Джаборов напугал пассажиров в метро в Москве шуткой о коронавирусе.

Инцидент произошел 2 февраля. Джаборов, который считает себя пранкером (то есть, человеком, который устраивает другим людям розыгрыши), в вагоне метро в столице России упал на пол и имитировал судороги. Видео стало вирусным и шокировало пользователей сети.

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Заметим, что у мужчины были с ообщники: чтобы поднять среди пассажиров панику, они бегали и кричали, что в Джаборова – новый китайский вирус.

Видео пранка с коронавирусом в метро Москвы:

К слову, видеозапись пранка с инстаграма и ютуба Джаборова уже удалили. Сам шутник объяснял, что не предвидел такой реакции общества и власти, а лишь хотел привлечь внимание к проблеме коронавируса в России и подчеркнуть необходимость носить маски.

10 февраля Джаборова задержали, пишет " РБК-Россия" . В этот же день суд назначил ему меру пресечения – содержание под стражей до 8 марта. Впоследствии задержали двух его сообщников, других еще разыскивают.

По российскому законодательству Джаборову грозит крупный штраф, общественные работы или заключение под стражу до 7 лет.



Мифы и правда о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала