07:12
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ

      Пранк о коронавирусе подорвал сеть: шутнику грозит 7 лет тюрьмы – детали и видео

      104 Читати новину українською
      Пранк о коронавирусе подорвал сеть / Скриншот с видео

      Россиянина Кароматулло Джаборова арестовали 10 февраля по хулиганство – его могут посадить в тюрьму на 7 лет. Джаборов напугал пассажиров в метро в Москве шуткой о коронавирусе.

      Инцидент произошел 2 февраля. Джаборов, который считает себя пранкером (то есть, человеком, который устраивает другим людям розыгрыши), в вагоне метро в столице России упал на пол и имитировал судороги. Видео стало вирусным и шокировало пользователей сети.

      Читайте также: Мы видим только верхушку айсберга, – ВООЗ о коронавирусе

      Заметим, что у мужчины были сообщники: чтобы поднять среди пассажиров панику, они бегали и кричали, что в Джаборова – новый китайский вирус. 

      Видео пранка с коронавирусом в метро Москвы:

      К слову, видеозапись пранка с инстаграма и ютуба Джаборова уже удалили. Сам шутник объяснял, что не предвидел такой реакции общества и власти, а лишь хотел привлечь внимание к проблеме коронавируса в России и подчеркнуть необходимость носить маски. 

      10 февраля Джаборова задержали, пишет "РБК-Россия". В этот же день суд назначил ему меру пресечения – содержание под стражей до 8 марта. Впоследствии задержали двух его сообщников, других еще разыскивают. 

      По российскому законодательству Джаборову грозит крупный штраф, общественные работы или заключение под стражу до 7 лет. 

      коронавирус
      Мифы и правда о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала

      Читайте также: В Южной Корее провели массовую свадьбу, несмотря на вспышку коронавируса в стране: красноречивые фото

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Последствия непогоды на Львовщине. Исследования ВОЗ в Китае
      сегодня
      103
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус 2020 Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Изношенные или поврежденные доллары: как, где и по какому курсу менять
      Ірина Поліщук 13
      сегодня , 00:04 Преспешники Януковича пытаются вернуть утраченную власть
      Антон Голобородько 168
      10 февраля , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 119
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 597
      10 февраля , 22:45 Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 286
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук