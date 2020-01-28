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      Работники Aroma Kava в Киеве унизили ветерана АТО: в заведении уже извинились

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      Из Aroma Kava в Киеве выгнали ветерана АТО / Коллаж 24 канала

      Работники кафе Aroma Kava в Киеве выгоняли из заведения ветерана АТО, который якобы ничего не заказывал, а просто пришел погреться. Инцидент произошел в заведении на улице Сагайдачного, и в кафе уже отреагировали на скандал.

      Ветеран АТО выглядел аккуратно, но скромно, сообщила очевидец событий Валерия Крахмальная. По ее словам, работники Aroma Kava начали выгонять мужчину за то, что он ничего не купил, поэтому девушка сама купила ему чашку кофе.

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      Мужчина смутился, подсел к моему столику, пытался отблагодарить книгами, которые были в его сумке. Жизненные обстоятельства бывают разные, и он – ветеран АТО, врач по образованию, интеллигентный, интересный человек оказался без средств на кофе и зашел погреться. Немного пообщавшись, я пошла на занятия,
      – описала ситуацию Крахмальная.

      По ее словам, на этом все не закончилось, и когда девушка ушла из заведения, его персонал начал забирать у ветерана кофе. Пригрозили также тем, что если он выпьет хоть глоток, вызовут полицию.

      "У меня вопрос к руководству сети, это у вас такая политика компании? По каким критериям вы отбираете персонал? Как проверяете стандарты обслуживания? Кто учит работников? Почему допускаете такое хамство и подлость? Самое малое, что руководство может сделать – это позвонить мужчине и извиниться", – написала Крахмальная.

      Что говорят в Aroma Kava

      В Aroma Kava сообщили, что отстранили от работы соответствующую работницу заведения.

      Мы считаем такое поведение недопустимым и не разделяем его. С персоналом по всем кафе проводятся разъяснительные беседы,
      – сообщили на фейсбук-странице Aroma Kava.

      "Что касается самой ситуации: мы поговорили и извинились перед мужчиной и перед автором публикации. Приносим извинения всем, кого, так же как и нас, возмутил этот случай", – добавили там.

      При этом авторы сообщения заверили, что работники заведения не отбирали напиток у мужчины, а его столик убрали только после того, как человек покинул кафе.

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      В то же время Крахмальная подтвердила, что ей и ветерану таки позвонили из заведения и извинились за инцидент. Там также обещали компенсировать мужчине этот досадный случай.

      "Целью поста было привлечь внимание руководства сети к этой ситуации и не допустить таких инцидентов в будущем. Надеюсь, что такая ситуация больше не повторится", – написала Крахмальная.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал Война на Донбассе АТО
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