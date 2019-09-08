Права выбора там никто не дает, – Бекиров о своем заключении и неожиданном освобождении из плена

Политзаключенного должны были освободить из зала "суда" в оккупированном Крыму еще 27 августа. Однако крымскотатарский активист просто исчез после заседания.

Как его для обмена везли в Россию и о праве выбора, которого не существует, Эдем Бекиров рассказал в эфире телеканала ATR.

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Они должны были меня из суда освободить, но посадили в бус с охраной и увезли. Я спросил: "Куда мы едем?". Мне ответили: "Где тебя взяли, там же должны и сдать". По дороге мы заехали в ФСБ, я увидел, что мой паспорт появился

– рассказал активист.

В ФСБ он подписал документы о получении паспорта, далее ему сказали, что его возвращают в СИЗО. Впрочем, уже по дороге Эдем Бекиров понял, что они выезжают за город.

Мне сказали: "Да, мы едем в аэропорт и летим в Москву". Я говорю: "А почему мы летим в Москву? Я не хочу туда". На что они ответили: "У вас же никто спрашивать не будет". Так что права выбора там никто не дает, добавил он.

Справка: Эдем Бекиров – крымскотатарский активист, постоянно проживавший в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационные власти подозревали его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.



Бекиров болен сахарным диабетом и у него проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. Из-за циничных действий россиян родные Бекирова фактически отчаялись и не думали, что увидят его живым. Впрочем, он вернулся домой 7 сентября в составе 35 украинских пленников.