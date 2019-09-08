18:11
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Права выбора там никто не дает, – Бекиров о своем заключении и неожиданном освобождении из плена

      86 Читати новину українською
      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / 24 канал

      Политзаключенного должны были освободить из зала "суда" в оккупированном Крыму еще 27 августа. Однако крымскотатарский активист просто исчез после заседания.

      Как его для обмена везли в Россию и о праве выбора, которого не существует, Эдем Бекиров рассказал в эфире телеканала ATR.

      Читайте также: Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно

      Они должны были меня из суда освободить, но посадили в бус с охраной и увезли. Я спросил: "Куда мы едем?". Мне ответили: "Где тебя взяли, там же должны и сдать". По дороге мы заехали в ФСБ, я увидел, что мой паспорт появился
      – рассказал активист.

      В ФСБ он подписал документы о получении паспорта, далее ему сказали, что его возвращают в СИЗО. Впрочем, уже по дороге Эдем Бекиров понял, что они выезжают за город.

      Мне сказали: "Да, мы едем в аэропорт и летим в Москву". Я говорю: "А почему мы летим в Москву? Я не хочу туда". На что они ответили: "У вас же никто спрашивать не будет". Так что права выбора там никто не дает, добавил он.

      Справка: Эдем Бекиров – крымскотатарский активист, постоянно проживавший в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационные власти подозревали его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

      Бекиров болен сахарным диабетом и у него проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. Из-за циничных действий россиян родные Бекирова фактически отчаялись и не думали, что увидят его живым. Впрочем, он вернулся домой 7 сентября в составе 35 украинских пленников.

      blog_ava
      Высокий гемоглобин: основные причины и чем это опасно
      сегодня
      5169
      Теги: Новости Украины Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Аннексия Крыма Крымские татары ФСБ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      сегодня , 16:04 Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      48251
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сегодня , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 146
      Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      сегодня , 15:00 Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      Дмитро Гнап 305
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 14:50 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 12183
      Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      сегодня , 13:00 Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      Павло Казарін 548
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук