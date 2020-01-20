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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Правда в болоте лжи. Куда ведут анонимные каналы в Телеграме

      218
      Ваш мозг взломали: важные вопросы, которые надо задать себе / Новая газета

      Страшно за людей, которые получают информацию из анонимных Телеграм-каналов. Подписаны. Читают. Делятся.

       Если вы один из потребителей такой информации (думаю нет) – я попытаюсь объяснить, что не так.

      Обратите внимание: Соцсети для вторжения: как российские медиа раздувают конфликты

      Эта соцсеть пришла к нам из России, где ее использовали для создания параллельной реальности. Это поле самых брутальных фейков. Самых отчаянных манипуляций. Самых дерзких спецопераций.

      Так анонимные каналы ТГ используют и в Украине. Вы просто в определенный момент начинаете искать правду в болоте лжи. Не замечая, что увязли в нечистотах по горло.

      Сначала создают канал и туда нагоняют 30-50 тысяч ботов. Это стоит 5000 грн. Затем делятся каналом с вами через реального проводника с именем.

      Затем вас долго убеждают, что вы читаете "украинца". Затем "украинец" рассказывает, что другой паблик ведет "другой украинец". Вы даже можете выбрать, кому из "украинцев" верить. Все так правдоподобно.

      Вас, кроме прочего, убеждают, что вы теперь владеете тайнами. Вы посвящены в инсайды власти. Знаете секреты политиков. Это создает иллюзию информированности. Иллюзию значимости. На самом деле вас используют.

      Вы всегда должны знать, кто дает информацию. Иначе вы жертва манипуляций.

      Выбирая между анонимными пабликами, вы выбираете между конторами "имени Курченко", "имени Клименко", "имени Коломойского". Причем все три, на самом деле, конторы имени ФСБ.

      Вы считаете, что различаете правду и вымысел. Анонимные каналы считают деньги. Вы считаете, что приобщились к загадочному. Анонимные каналы считают деньги. И так всегда. Потому что не бывает ничего бесплатного. Либо вы платите и знаете кому, либо вас используют.

      За каждой спецоперацией, частью которой вы добровольно становитесь, потребляя анонимки, стоят большие деньги. Понимайте, кого вы читаете.

      Например, вы знаете, кто я. Знаете, где находится редакция, где я работаю (можете загуглить). Знаете, что я никогда не врал, а если ошибался – приносил извинения.

      Телеграм-канал "Катимся!" ведет руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов.

      Так работает институт репутации. На чью репутацию вы опираетесь, читая анонимный канал?

      Теперь подумайте вот о чем. Кейс "пленки Гончарука". Не буду оценивать. Буду спрашивать. Вот два правильных вопроса:

      1. СБУ записывает всех. И кладет распечатки на стол президенту. Без скандалов – скандалы никакой власти не нужны. Кто "писал" премьера и зачем отдал записи людям Коломойского? Мотив?

      2. Почему сообщение "Гончарук уходит в отставку" вбрасывают русские помойки в тот же день, когда отправляют в отставку правительство и премьера в России?

      Задавайте вопросы. Не рефлексируйте на вбросы. Задавайте вопросы себе: кому это выгодно.

      И не читайте анонимные каналы.

      Все равно читаете? Тогда подпишитесь сразу на официальный Телеграм ФСБ России. Какая уж разница?

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      Автор: Катимся!
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Прослушка Гончарука Соцсети Telegram
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