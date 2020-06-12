С 1 июля в Киеве изменятся условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Это касается тех лиц, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право на льготный проезд.

Изменения вводят из-за того, что перевозчикам не компенсируют денег из бюджета за перевозку льготных категорий. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет 24 канал.

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Как теперь будут ездить льготники в Киеве

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

приобрести билет любым удобным способом;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), либо чек за оплату проезда или банковскую выписку – при оплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Отныне возмещение затрат на проезд будут делать органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Кличко подчеркнул, что такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, которые не зарегистрированы в Киеве, столичным перевозчикам из бюджета не компенсируют.