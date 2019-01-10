Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава

За период с 12 декабря 2018 года по 8 января этого года за помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 людей, пострадавших от переохлаждений и обморожений, 955 человек были госпитализированы. Более 60 человек умерли.

Министерство здравоохранения составило правила поведения в морозную погоду и напомнило, что делать при переохлаждении и обморожении.

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Как одеваться в морозную погоду

При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть — это очень опасно. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. В таком случае вы сможете снять один из них, если вам станет слишком жарко.

Многослойность одежды тоже сохраняет дополнительное тепло.

Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.

Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это — обязательные атрибуты в морозную погоду.



При сильном морозе нужно защитить все участки кожи

Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете одеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.

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Не носите обувь, которая может промокнуть. Также избегайте металлических украшений.



На морозе нельзя носить обувь, которая может промокнуть

Еда и напитки в холод

Не выходите из дома голодными. Замерзли — съешьте что-то. Важно, чтобы пища была теплой.

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Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.

Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.

Как избежать переохлаждения

Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.

Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее.

Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.

Не носите тяжелое. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.

Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.

Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. Избегайте путешествий на дальние расстояния.



На морозе нельзя касаться металла

Признаки переохлаждения

Из-за длительного воздействия низкой температуры тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.

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Переохлаждение – симптомы дрожь,

истощение,

потеря памяти,

нечеткое произношение,

вялость,

сонливость,

человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").

У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

Что делать при переохлаждении

Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее.

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Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.

Признаки обморожения

Обморожение — повреждение участков тела вследствие воздействия низкой температуры. Обморожение может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации.

Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног. Поэтому убедитесь, что они защищены теплой сухой одеждой, когда выходите на улицу в мороз.

Обморожение – признаки белый или серо-желтый цвет участков кожи,

твердая на ощупь, восковая кожа,

онемение.

Что делать при обморожении

Сразу обратитесь к врачу.

Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.

Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.д.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.

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