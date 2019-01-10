Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава
За период с 12 декабря 2018 года по 8 января этого года за помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 людей, пострадавших от переохлаждений и обморожений, 955 человек были госпитализированы. Более 60 человек умерли.
Министерство здравоохранения составило правила поведения в морозную погоду и напомнило, что делать при переохлаждении и обморожении.
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Как одеваться в морозную погоду
При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть — это очень опасно. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. В таком случае вы сможете снять один из них, если вам станет слишком жарко.
Многослойность одежды тоже сохраняет дополнительное тепло.
Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.
Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это — обязательные атрибуты в морозную погоду.
При сильном морозе нужно защитить все участки кожи
Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете одеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.
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Не носите обувь, которая может промокнуть. Также избегайте металлических украшений.
На морозе нельзя носить обувь, которая может промокнуть
Еда и напитки в холод
Не выходите из дома голодными. Замерзли — съешьте что-то. Важно, чтобы пища была теплой.
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Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.
Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.
Как избежать переохлаждения
Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.
Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее.
Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.
Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.
Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.
Не носите тяжелое. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.
Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.
Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. Избегайте путешествий на дальние расстояния.
На морозе нельзя касаться металла
Признаки переохлаждения
Из-за длительного воздействия низкой температуры тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.
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истощение,
потеря памяти,
нечеткое произношение,
вялость,
сонливость,
человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").
У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.
Что делать при переохлаждении
Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее.
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Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.
Признаки обморожения
Обморожение — повреждение участков тела вследствие воздействия низкой температуры. Обморожение может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации.
Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног. Поэтому убедитесь, что они защищены теплой сухой одеждой, когда выходите на улицу в мороз.
твердая на ощупь, восковая кожа,
онемение.
Что делать при обморожении
Сразу обратитесь к врачу.
Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.
Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.д.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.
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