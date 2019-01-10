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      Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава

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      Как уберечься от обморожения
      Как уберечься от обморожения / 24 канал

      За период с 12 декабря 2018 года по 8 января этого года за помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 людей, пострадавших от переохлаждений и обморожений, 955 человек были госпитализированы. Более 60 человек умерли.

      Министерство здравоохранения составило правила поведения в морозную погоду и напомнило, что делать при переохлаждении и обморожении.

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      Как одеваться в морозную погоду

      При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть — это очень опасно. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. В таком случае вы сможете снять один из них, если вам станет слишком жарко.

      Многослойность одежды тоже сохраняет дополнительное тепло.

      Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.

      Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это — обязательные атрибуты в морозную погоду.


      При сильном морозе нужно защитить все участки кожи

      Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете одеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.

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      Не носите обувь, которая может промокнуть. Также избегайте металлических украшений.


      На морозе нельзя носить обувь, которая может промокнуть

      Еда и напитки в холод

      Не выходите из дома голодными. Замерзли — съешьте что-то. Важно, чтобы пища была теплой.

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      Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.

      Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.

      Как избежать переохлаждения

      Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.

      Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее.

      Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

      Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

      Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.

      Не носите тяжелое. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.

      Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.

      Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. Избегайте путешествий на дальние расстояния.


      На морозе нельзя касаться металла

      Признаки переохлаждения

      Из-за длительного воздействия низкой температуры тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.

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      Переохлаждение – симптомы
      дрожь,
      истощение,
      потеря памяти,
      нечеткое произношение,
      вялость,
      сонливость,
      человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").

      У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

      Что делать при переохлаждении

      Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее.

      Читайте также: Какой крем защитит ребенка от мороза и ветра

      Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.

      Признаки обморожения

      Обморожение — повреждение участков тела вследствие воздействия низкой температуры. Обморожение может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации.

      Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног. Поэтому убедитесь, что они защищены теплой сухой одеждой, когда выходите на улицу в мороз.

       
      Обморожение – признаки
      белый или серо-желтый цвет участков кожи,
      твердая на ощупь, восковая кожа,
      онемение.

      Что делать при обморожении

      Сразу обратитесь к врачу.

      Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.

      Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.д.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Непогода в Украине Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь Советы Суровые морозы
      Источник: 24 канал
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