Правила росту: чому рейтинги команди Зеленського йдуть догори

Експерти проаналізували причини зростання рейтингу президента України Володимира Зеленського і його команди.

Рейтинг схвалення українцями роботи Зеленського за серпень-вересень виріс майже на 20%, – так випливає з оприлюднених днями результатів опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Діяльністю "Зе" задоволені 71% опитаних, не задоволені 11%, а 18% не змогли сформулювати своє ставлення до глави держави.

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Стрімке зростання рейтингу Зеленського збіглося з початком роботи нової Верховної Ради. Причому паралельно з рейтингом президента рекордне зростання показує і підтримка парламенту: з липня вона зросла більше, ніж на 30%. Якщо в липні діяльність Ради схвалювали менше 10% опитаних, то у вересні роботу єдиного законодавчого органу країни позитивно оцінили 39%. А ось рейтинг несхвалення впав з більш ніж 80% до 16%. Діяльність прем'єра Олексія Гончарука позитивно оцінили 29%, не схвалюють її 11%, дві третини опитаних не визначилися з відповіддю.



Результати соцопитування про задоволеність роботою політиків / Інфографіка 24 каналу

У цілому, кількість українців, які позитивно оцінюють дії влади – значно більша, ніж незадоволених, і поки що рейтинги виконавчої та законодавчої гілок влади показують зростання.

Чим це обумовлено і що в перспективі може стати холодним соціологічним душем для Зеленського і його соратників?

Очікувані зміни

"Якщо говорити про свіжі рейтинги президента і влади в цілому, то сьогодні ми маємо унікальну ситуацію в країні, оскільки вперше за всю історію соціологічних досліджень ми побачили позитивну оцінку напрямку розвитку України (55%). Очевидно, що зміна влади і зміни суспільних настроїв – це взаємопов'язані процеси. В принципі, влада, яка зараз керує країною, відповідає очікуванням населення. А очікування, перш за все, стосувалися загальних змін – встановлення справедливості, покарання корупціонерів і так далі", – говорить Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи "Рейтинг".

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Експерт, підкресливши, що першими ініціативами влади стали очікувані в суспільстві законопроекти про зняття депутатської недоторканності, а також імпічмент президенту, зазначив: "Звільнення моряків та інших полонених також стало причиною зростання рейтингу чинної влади. Крім цього, нинішня влада, на відміну від усіх попередніх, безпосередньо комунікує з населенням, доносячи свою позицію і людям це безумовно подобається".

Зараз затверджуються переважно політичні рішення. Очевидно, коли на порядку денному стоятимуть питання економіки, тоді, не виключено, що громадська думка може змінитися,

– резюмує Любомир Мисів.

Вдала піар-компанія

У свою чергу науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань зазначає: "Ми також проводили своє опитування, щоправда, завершили його 20 серпня. У нас ("Демініціативи" і "Центр Разумкова") рейтинг схвалення дій Зеленського був близько 70%. Чим це обумовлено? Дуже вдалою піар-кампанією".

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Технологічно ця команда працює дуже і дуже добре, постійно використовуючи різні "фішечки". Я думаю, що певний час рейтинг влади буде триматися, особливо, з урахуванням їх вдалого використання телевізійної картинки і соціальних мереж. Як довго буде триматися рейтинг – невідомо,

– каже Гарань.

"Багато в чому це буде залежати від ситуації в економіці, а тут поки що ситуація для Зеленського сприятлива. Зараз говорять про зростання ВВП у другому кварталі на 4,5%, але треба розуміти, що фундамент був закладений попередньою владою. Так, деякий запас міцності у команди Зеленського ще є. Ну а далі – будемо дивитися. Їм треба буде приймати ряд непростих рішень, в тому числі по землі, тарифам і так далі", – робить висновок Олексій Гарань.

Звільнення бранців Кремля

Високі рейтинги схвалення дій нинішньої влади Петро Бурковський, експерт школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська академія", пов'язує з конкретною подією.

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Хотів би звернути увагу на те, коли саме проводилося опитування групи "Рейтинг" – 6-10 вересня. Коли людям задають питання про дії влади, вони беруть до уваги те, що лежить на поверхні. А в період опитування ключовою темою було звільнення українських моряків та інших бранців Кремля. Тому, я вважаю, що високі показники влади обумовлені великим резонансом навколо цієї теми,

– говорить експерт.

Повернення моряків та політв'язнів в Україну / фото Getty images та журналіста 24 каналу Ростислава Лабенського

"Взагалі, від ситуації залежить багато чого. Уявімо собі серіальну ситуацію, коли президент вдарив дитину. Якщо таке станеться і на цьому тлі провести опитування і запитати у людей про те, наскільки вони задоволені діяльністю глави держави, повірте мені, картина буде дзеркально протилежною нинішньої. Тому потрібно з обережністю ставитися до опитування, проведеного в період звільнення наших заручників. Навряд чи доводиться говорити про те, що це картина повністю адекватна суспільним настроям. Потрібно подивитися, який бюджет вони запропонують, яку тарифну політику проводитимуть, піднімуть пенсії чи ні, відкриють ринок землі чи ні. Коли будуть дані відповіді на ці питання, побачимо, якими будуть цифри", – резюмує Бурковський.

Віртуальна реальність

Прогнозуючи рейтингові перспективи Зе-команди, Віталій Бала, директор "Агентства моделювання ситуацій", підкреслює: "Подушка безпеки у цієї влади є за рахунок фундаменту, закладеного владою попередньою. Але хотів би звернути увагу: якщо дії Зеленського, згідно з останніми соцопитуваннями, підтримує 71%, то відсоток респондентів, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку, становить 55%. І ця цифра, на мій погляд, більш-менш відображає реальну оцінку дійсності".

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На завершення політолог підкреслив: "Що ми побачили зараз? Ми побачили, що підтримка прем'єра Гончарука становить майже 30%. Тобто, він ще нічого фактично не зробив, а вже такі цифри. Тому, я вважаю, поки що це віртуальна реальність... Якщо в реальності влада не покаже конкретні результати, її рейтинги можуть піти вниз".