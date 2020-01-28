Правильно сделали, – мама Окуевой об обмене чеченца, который совершил покушение на ее дочь

Украина во время обмена 29 декабря выдала пророссийским боевикам чеченца Артура Денисултанова, которого подозревают в покушении в 2017 году на Амину Окуеву и Адама Осмаева. Мать военной убеждена, что это было правильное решение: благодаря обмену на родину вернулись украинцы, которые находились во вражеском плену.

Об этом мама погибшей Окуевой Ирина Каминская рассказала в интервью "Громадському", комментируя освобождение Денисултанова из СИЗО и его выдачу боевикам.

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Она отметила, что во время обмена Украина передала российской стороне не только Денисултанова, но и экс-беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане, и харьковских террористов. А это гораздо более серьезная история.

По выдаче – правильно сделали. Мы с Аминой обсуждали эту возможность. Когда еще не начиналось следствие, было понятно, что его попытаются выдать, выкупить. И Амина сказала, что это обязательно нужно сделать. Ведь надо использовать любые способы для возвращения тех, кто в плену, потому что мы даже не представляем, какой это ад и как это страшно. А мы, как любая цивилизованная страна, должны бороться. Поэтому, то что сделали – безусловно верно, вопрос в том – как это сделали,

– отметила женщина.

По словам женщины, президенту Владимиру Зеленскому стоило пригласить к себе семьи погибших на Майдане и в Харькове и объяснить им всю ситуацию по обмену.

"Президент должен был сесть с ними рядом и по-человечески сказать: "Я не могу вернуть ваших детей. Но за этих убийц я могу вернуть других детей. Помогите мне, я клянусь, что все это дело будет доведено до конца". Он бы просил их не как президент, а как человек, даже как отец, имеющий собственных детей. Через него должна проходить боль других людей, если этого не будет – не получится хорошего президента. Я убеждена, что большая часть людей поняла бы его", – добавила Ирина Каминская.

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Мать Окуевой также объяснила, что с Денисултанова не сняли обвинения, а изменили меру пресечения – под его слово. 7 апреля он должен приехать в Подольский суд Киева на судебное заседание. Если подозреваемый в покушении на жизнь военных не приедет – его объявят в международный розыск от Украины.

Кто такая Амина Окуева?Общественная активистка, медик и военный. Исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб. С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года пошла на войну добровольцем на стороне Украины. Воевала в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2". Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцева.



После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

Что известно о покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева?

1 июня 2017 года Адам Осмаев вместе с женой Аминой Окуевой приехал на интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde. Встреча должна была состояться на малолюдной улице на столичном Подоле. "Корреспондент" сел в автомобиль, но вместо диктофона достал пистолет и несколько раз выстрелил в Осмаева. Чтобы защититься, Окуева открыла огонь в ответ и ранила нападавшего.

После у стрелка обнаружили загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара. Как оказалось впоследствии, нападавший является чеченцем и имеет множество "имен" – Артур Денисултанов-Курмакаев, "Динго", "Кринари", Александр Дакар.

29 декабря 2019 года Украина во время обмена пленными передала Денисултанова подконтрольным России боевикам. Зато на родину из вражеского плена вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных.

Важно! 30 октября 2017 года преступники расстреляли автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева возле поселка Глеваха на Киевщине. Женщина погибла на места, а мужчина – получил ранения.