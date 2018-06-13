Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации

Главная история последних дней – это, конечно, сингапурские переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Как рассказал сам Трамп, они и ранее говорили по телефону, но вот личную встречу провели впервые.

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То, как именно она проходила, освещали более пяти тысяч журналистов со всего мира. По сути дела, саммит превратился в грандиозное политическое реалити-шоу с Кимом и Трампом в главных ролях. Ким, не привыкший к вниманию тысяч совершенно независимых репортеров, заметно нервничал на публике. Зато вот Трамп был как рыба в воде. Поскольку он долго работал телеведущим, для него такой формат оказался просто идеальным.

Журналисты даже подловили момент, когда американский президент, разговаривая с Кимом наедине, с восторгом в голосе сказал, что со стороны это все похоже на сцену из фантастического кино! В общем, для Трампа шоу – это главное, и он его получил в полном объеме. За саммитом без преувеличения следил весь мир.

Но вот содержание подписанного документа лично у меня вызывает вопросы. Состоит он из четырех пунктов, но реальное значение имеет лишь третий, в котором говорится о приверженности КНДР работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Что такое "в направлении" – никто точно не знает.



Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре

При этом там упомянута ссылка на Пхан-мун-джомскую декларацию, подписанную Северной и Южной Кореей еще весной. И тут вот важный момент. В этой декларации сказано, безъядерный статус Корейского полуострова должен быть дотигнут посредством "полной денуклеаризации". Из контекста следует, что речь идет о ядерном разоружении обеих Корей. Но у Южной Кореи ядерного оружия нет. Соответственно, надо понимать, имеются в виду американцы. Но они точно не собираются отказываться от своего ядерного арсенала.

Вообще, все споры сейчас идут вокруг толкования понятий "денуклеаризация" и "полная денуклеаризация", которые часто упоминаются и в весенней декларации с непроизносимым названием, и в сингапурском соглашении. Американцы (а с ними почти весь остальной мир) считают, что денуклеаризация – это отказ Северной Кореи от ядерного оружия и мощностей по его производству. "Полная денуклеаризация" – это, в общем, то же самое, только с нахмуренными бровями.

Но вот у самой Северной Кореи несколько иная лингвистика. Денуклеаризация для КНДР – это не только ее собственный отказ от ядерных ракет, но и разрыв договора о совместной обороне между США и Южной Кореей.

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Этот договор позволяет США держать свои военные базы на юге полуострова, а также (что важно) гарантирует Южной Корее американский "ядерный зонтик". Отказ Сеула от этого "зонтика" в Пхеньяне считают столь же важной частью денуклеаризации, как и собственный отказ от атомной бомбы. Для США разрыв этого договора абсолютно, категорически неприемлем. Сейчас, по крайней мере.

Еще интереснее северокорейское понимание "полной денуклеаризации". Для них это означет всемирное ядерное разоружение. Логика у них такая: "полная – значит полная". Конечно, ждать чего-то подобного при нашей жизни даже смысла нет. Может быть, в далеком будущем мир и договорится об отказе от атомного оружия, но точно не сейчас.

Как бы то ни было, надо понимать: одни и те же документы в Вашингтоне и в Пхеньяне сейчас читают совершенно по-разному. По-хорошему, Дональду Трампу и Ким Чен Ыну надо было сначала договориться о терминологии, а потом уже подписывать документы. Ибо сейчас появилось невероятно широкое поле для трактования и весенней межкорейской декларации, и только что подписанного совместного заявления Трампа и Кима. Я совершенно не удивлюсь, если очень скоро они начнут обвинять друг друга в отказе от принципов сингапурского документа.



Документ, который подписали лидери США и КНДР

Пока же мир стал обладателем короткой декларации о намерениях, написанной очень расплывчатым языком и открытой для толкований со всех сторон. Кто-то может сказать, что "лиха беда начало", что дальше все будет намного лучше и мир воцарится на Дальнем Востоке. Может быть! Кто знает?

Но мне такой исход кажется действительно фантастическим, как правильно отметил Трамп. США ни за что не разорвут свой договор об обороне с Южной Кореей. Этот договор уже стал одним из главных столпов американской системы глобальной безопасности. Он дает США единственный серьезный плацдарм в Восточной Азии. Прямо около стремительно набирающего силу Китая.

Отмена такого договора – это почти как роспуск НАТО в расцвет могущества Советского Союза. От Трампа конечно, всякого можно ожидать, но это было бы дикостью даже для него. Соответственно, денуклеаризации в северокорейском понимании этого слова не будет.

А раз так, то и Ким Чен Ыну разоружаться смысла нет. Примеры Ливии и Украины прекрасно демонстрируют, что бывает с теми, кто добровольно отказывается от ядерного оружия. При этом надо помнить, что обеим этим странам Запад давал гарантии безопасности. Где эти гарантии сейчас? О них даже вспоминать неприлично.

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Кроме того, сам Трамп на примере Договора о Транс-тихоокеанском сотрудничестве, Иранской ядерной сделки, Парижского соглашения по климату, торгового договора с Канадой и Мексикой показал, что соблюдать какие-либо международные соглашения он не собирается. Думаю, он разрывает их намного чаще, чем заключает.

В этих условиях Ким был бы полным идиотом, согласившись на одностороннее ядерное разоружение. А он совсем не идиот. Скорее всего, северокорейский диктатор сейчас начнет тихо-тихо совершенствовать свой ядерный арсенал. Его ученые будут увеличивать дальность полета ракет и мощность термоядерных боеголовок. На всякий случай, так сказать.

При этом Ким громогласно, при большом стечении журналистов, будет сносить какие-нибудь сараи, где якобы шли ядерные исследования. Его саперы будут ночью копать, а днем картинно взрывать тоннели, в которых (типа) можно испытать атомную бомбу.

Ну а сам диктатор откажется от военных парадов и лично откроет в Пхеньяне "Бургер-Кинг" или "МакДональдс". Смысл простой: показать, что КНДР стала намного более открытой и менее агрессивной страной.



Заведения "McDonald's"

Думаю, после такого, обожающий бургеры Трамп и санкции снимет, и деньгами поможет, и лучшим другом Северной Кореи станет. Я почти уверен, что ядерного разоружения Северной Кореи никогда уже не случится – что бы там ни писали в соответствующих документах, эта страна останется и со своими бомбами, и с ракетами.

Но под воздействием всей этой дипломатической и политической игры может начаться еще один интересный процесс: КНДР может пойти по китайскому пути. Китай еще 40 лет назад был беднейшей, отсталой, дикой и безумной страной с ядерной бомбой, которую все боялись и не понимали. Но когда он немного окрылся миру, там тут же пошли реформы, бизнес ожил, наука родилась заново, а народ разбогател. Теперь Китай – вторая экономика нашей планеты.

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В коммунистистическом Вьетнаме все было практически так же. В 1960-х они с США свирепо воевали, а теперь – дружат и торгуют. При этом и в Китае, и во Вьетнаме у власти остались все те же люди, что и были. Если и сейчас все так и будет, то за мир на Корейском полуострове можно не беспокоиться. Но если кто-то решит силой отобрать у Пхеньяна его атомные игрушки, тогда все будет очень и очень плохо. Надеемся на первое.