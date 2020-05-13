Правительство не смогло правильно воспользоваться карантинными ограничениями, – эксперт

Украинский экономист Павел Кухта заявил, что карантинные ограничения были необходимы для Украины и именно пользуясь ими правительство имело возможность сделать жизнь украинцев лучшей. Но это время использовали неправильно.

Об этом Кухта заявил в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале и добавил, что он поддерживал внедрение карантина.

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"С самого начала введения строгих карантинных ограничений, на мой взгляд, было правильным адекватным решением, которое дало время, которое правительство, к сожалению, не использовало правильным способом", – пояснил эксперт.

По его словам, речь идет в частности о введении системы массового тестирования и антикризисной программе.

Не была введена система массового тестирования, соответственно мы теперь не знаем, что у нас происходит. Не была запущена антикризисная программа в экономике, соответственно карантин у нас сняли люди сами – у них закончились деньги и они вышли на работу,

– сказал Кухта.

Какие последствия карантина для украинской экономики

Глава Нацбанка Яков Смолий прогнозировал 5% падения экономики, а уже в следующем году – выход из кризиса. Украинский экономист Павел Кухта с таким прогнозом соглашается, но сказал, что может нанести экономике больший вред.

Если будет вторая волна эпидемии и снова карантинные мероприятия на несколько месяцев – тогда падение будет однозначно глубже. Однако тот сценарий, по которому мы идем сейчас, выглядит реалистичным,

– сказал Кухта.

Почему правительство неправильно использовало карантинное время: видео