Тарифы на электроэнергию могут вырасти: что об этом известно

Кабмин запланировал ряд инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса. В частности, планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, а также "зеленый тариф".

Тарифы на электричество планируют изменить, об этом свидетельствует программа стимулирования экономики, опубликованная на Правительственном портале.

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В плане говорится о том, что в условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением.

Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита денег для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии,

– говорится в программе.

Это можно трактовать, как решение о повышении тарифов ради выхода из кризиса.

Какие инициативы планирует правительство

урегулировать задолженность между участниками рынка электроэнергии;

урегулировать задолженность гарантированного покупателя;

пересмотреть тарифы для возобновляемых источников энергии и ввести предельный срок реализации проектов pre-PPA;

и ввести предельный срок реализации проектов pre-PPA; пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Что этому предшествовало