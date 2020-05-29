Тарифы на электроэнергию могут вырасти: что об этом известно
Кабмин запланировал ряд инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса. В частности, планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, а также "зеленый тариф".
Тарифы на электричество планируют изменить, об этом свидетельствует программа стимулирования экономики, опубликованная на Правительственном портале.
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В плане говорится о том, что в условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением.
Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита денег для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии,
– говорится в программе.
Это можно трактовать, как решение о повышении тарифов ради выхода из кризиса.
Какие инициативы планирует правительство
- урегулировать задолженность между участниками рынка электроэнергии;
- урегулировать задолженность гарантированного покупателя;
- пересмотреть тарифы для возобновляемых источников энергии и ввести предельный срок реализации проектов pre-PPA;
- пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.
Что этому предшествовало
- Правительство опубликовало основные положения программы стимулирования экономики для преодоления последствий карантина.
- Эксперты опасаются, что цена на электроэнергию может подняться примерно на 15 – 20%. Это может случиться из-за идеи исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец остановить блоки атомных электростанций.
- Минэнергетики подготовило меморандум по сокращению "зеленых тарифов". По информации СМИ, документ предусматривает увеличение стоимости первых ста киловатт для населения – с 90 копеек до 1 гривны 68 копеек.
- Однако в "Слуге народа" успокоили украинцев – мол, повышения тарифов на электричество в этом году не будет.
- Кроме того, ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин не намерен в 2020 году повышать тарифы на электричество для населения.