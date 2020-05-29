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Тарифы на электроэнергию могут вырасти: что об этом известно

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Кабмин пересмотрит тарифы на электрику в 2020: что известно
Правительство пересмотрит тарифы на свет / ukr.lb.ua

Кабмин запланировал ряд инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса. В частности, планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, а также "зеленый тариф".

Тарифы на электричество планируют изменить, об этом свидетельствует программа стимулирования экономики, опубликованная на Правительственном портале.

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В плане говорится о том, что в условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением.

Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита денег для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии,
– говорится в программе.

Это можно трактовать, как решение о повышении тарифов ради выхода из кризиса.

Какие инициативы планирует правительство

  • урегулировать задолженность между участниками рынка электроэнергии;
  • урегулировать задолженность гарантированного покупателя;
  • пересмотреть тарифы для возобновляемых источников энергии и ввести предельный срок реализации проектов pre-PPA;
  • пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Что этому предшествовало

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Тарифы Электроэнергия Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины
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