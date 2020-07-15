Правительство 15 июля внесло изменения в постановление №1147 о запрете на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов из Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, ссылаясь на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Кабинет Министров расширил запрет на вагоны, которые были приписаны к российским железнодорожным администрациям с 2014 года.

Отмечается, что с ноября 2019 года Украина приобрела 1165 вагонов, страной происхождения которых не была РФ. Однако предыдущими владельцами 608 вагонов были предприятия-резиденты России, еще 15 вагонов принадлежали предприятиям-резидентам Российской Федерации с 2014 года.

Постановлением Кабмина 2015 года уже запрещается ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации.

Почему правительство запретило ввозить бывшие в употреблении вагоны из России

Ранее в Министертсва инраструктуры объясняли, что использование устаревших вагонов опасно для движения поездов, что ограничивает его скорость и вредит железнодорожной колеи.

В то же время председатель Укразализныци Евгений Кравцов отмечал, что запрет на ввоз российских грузовых вагонов поддержит украинское производство, оно локализовано более чем на 90%.