Верховная Рада снова не поддержала программу деятельности правительства Шмыгаля, тем самым лишив его годового иммунитета. Когда Кабмин могут отправить в отставку – читайте дальше.

Весьма вероятно, что правительство Шмыгаля будет руководить страной еще несколько месяцев. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал экономический эксперт Тарас Козак.

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Он считает, что этот Кабмин будет "слит" осенью – где-то перед местными выборами, которые предварительно запланированы на 25 октября.

Козак считает, что тогда назначат новых министров, а на правительство Шмыгаля "повесят" все проблемы. В некоторых из них он действительно объективно виноват, но часть – это последствия COVID-19.

Думаю, что Кабмин Шмыгаля "выгребет" и за себя, и за все, что произошло в стране. Это, пожалуй, будет последняя возможность Зеленского еще снять с себя ответственность,

– отметил экономист.

Козак также объяснил: то, что Рада не примет программу действий правительства, было достаточно ожидаемым. Однако стоит отметить, что все же этот документ стал значительно лучше, детальнее и аргументированнее, чем его первая версия.

Что предусматривает программа действий правительства? В частности, она предусматривает разработку и реализацию Госпрограммы стимулирования экономики на 2020 – 2022 годы и кредитную поддержку малому и среднему бизнесу. А также дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создания условий развития для бизнеса. Подробнее о документе – читайте по ссылке.

Он подчеркнул, что первую версию отклонили, в частности, с экономической точки зрения. Зато во второй уже вмешалась политика. Ведь за 100 дней правительство успело много с кем "побить горшки", испортить впечатление о себе в СМИ. Некоторые министры уже зашкваренные, у людей нет ощущения свежести и доверия.

О голосовании "слуг народа"

Справка. Всего свои голоса за программу действий правительства отдали 207 нардепов из необходимых 226. Документ поддержали лишь 175 "слуг народа" и 17 представителей парламентской группы "Доверие".

По словам Козака, только 2/3 "слуг народа" поддержали программу действий Кабмина, поскольку внутри политсилы есть понимание, что она должна быть существенной. В программах правительств Тимошенко, Азарова, Яценюка также, например, было немного цифр. Но времена меняются, нардепы становятся более требовательными.

Сегодня текст "за все хорошее против всего плохого" не проходит. Надо четко говорить. Не просто выше качество жизни украинцев, например, а в чем оно будет заключаться, какой ценой, что конкретно надо сделать,

– отметил эксперт.

И добавил, что отсутствие четкого понимания направлений работы показало – в сегодняшних условиях такое уже не работает.

О падении ВВП

Отметим, что в представленной программе действий правительства в 2020 году предусмотрено падение ВВП на 4 – 8%. Козак пояснил: с уверенностью говорить, насколько в действительности упадет экономика, сложно. Предусмотреть этого не может никто.

"Может начаться вторая волна COVID-19, и правительство будет вынуждено ввести еще более жесткий карантин, чем раньше. Экономика может упасть не только на 8, но и на 10, 12, возможно даже 15%. Поэтому это такое определенное угадывание: будет серьезнее болезнь распространяться у нас или нет", – подытожил он.

Тарас Козак о судьбе правительства Шмыгаля: смотрите видео