Правительство утвердило Львовскую ОТО: какие населенные пункты вошли в ее состав
Кабмин 27 мая утвердил Львовскую объединенную территориальную общину, в отношении которой было больше всего дискуссий. В нее войдут Львов и еще 17 близлежащих населенных пунктов.
На заседании правительства председатель Львовской ОГА Максим Козицкий попросил не вносить изменения в представленный администрацией перспективный план, сообщает 24 канал.
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Предложение поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что в течение дня к документу могут вносить технические правки, однако его суть останется неизменной.
Состав Львовской ОТО
- Львовский совет;
- Винниковский, Дублянский городские советы;
- Брюховицкий, Рудненский поселковые советы;
- Грибовицкий сельский совет (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи)
- Грядивский (Гряда, Воля-Гомулецкая) сельсовет;
- Зашковский сельский совет (Зашков, Завадов, Зарудцы)
- Лисиничевский сельский совет (Лисиничи, Подборцы)
- Малеховский сельсовет;
- Рясно-Русский (Рясное, Подрясное) сельский совет ..
Правительство разрешило создать такие отдельные ОТО
- Сокильницкую (в составе Сокильницькои и Годовицко-Басивськои сельских советов)
- Оброшинскую (в составе оброшинской, Ставчанской и Конопницкой сельских советов).
- Село Суховоля войдет в Зимноводскую ОТО, а село Бирки – в Ивано-Франковскую.
К слову, перспективный план, который утвердил правительство, соответствует проекту Львовской ОГА. Однако есть исключение – Бирки чиновники решили отнести в Ивано-Франковской ОТО.
Важно! В целом на Львовщине утвержден 73 объединенные территориальные общины.
Что этому предшествовало
- Львовская ОГА направила 24 февраля 2020 года в Кабмин перспективный план формирования территорий общин Львовской области. Им предлагали правительству утвердить Львовскую ОТО в формате "большого Львова".
- В марте областная администрация подала в правительство уточнения относительно будущей Львовской ОТО. Ее предложили создать в несколько меньшем формате. В частности, позволили сформировать отдельно Сокольницкую, Оброшинскую и Мурованскую ОТО.
- Впоследствии перспективный план Львовской области согласовало профильное министерство.
- Однако правительство на заседании 20 мая не рассмотрело его.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявлял о необоснованном желание Брюховичей и Винников отсоединиться от Львова.