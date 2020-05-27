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Правительство утвердило Львовскую ОТО: какие населенные пункты вошли в ее состав

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Кабмин утвердил Львовскую ОТГ 27 мая 2020: какой состав
Правительство утвердило Львовскую ОТО / www.dw.com

Кабмин 27 мая утвердил Львовскую объединенную территориальную общину, в отношении которой было больше всего дискуссий. В нее войдут Львов и еще 17 близлежащих населенных пунктов.

На заседании правительства председатель Львовской ОГА Максим Козицкий попросил не вносить изменения в представленный администрацией перспективный план, сообщает 24 канал.

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Предложение поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что в течение дня к документу могут вносить технические правки, однако его суть останется неизменной.

Состав Львовской ОТО

  • Львовский совет;
  • Винниковский, Дублянский городские советы;
  • Брюховицкий, Рудненский поселковые советы;
  • Грибовицкий сельский совет (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи)
  • Грядивский (Гряда, Воля-Гомулецкая) сельсовет;
  • Зашковский сельский совет (Зашков, Завадов, Зарудцы)
  • Лисиничевский сельский совет (Лисиничи, Подборцы)
  • Малеховский сельсовет;
  • Рясно-Русский (Рясное, Подрясное) сельский совет ..

Правительство разрешило создать такие отдельные ОТО

  • Сокильницкую (в составе Сокильницькои и Годовицко-Басивськои сельских советов)
  • Оброшинскую (в составе оброшинской, Ставчанской и Конопницкой сельских советов).
  • Село Суховоля войдет в Зимноводскую ОТО, а село Бирки – в Ивано-Франковскую.

К слову, перспективный план, который утвердил правительство, соответствует проекту Львовской ОГА. Однако есть исключение – Бирки чиновники решили отнести в Ивано-Франковской ОТО.

Важно! В целом на Львовщине утвержден 73 объединенные территориальные общины.

Что этому предшествовало

  • Львовская ОГА направила 24 февраля 2020 года в Кабмин перспективный план формирования территорий общин Львовской области. Им предлагали правительству утвердить Львовскую ОТО в формате "большого Львова".
  • В марте областная администрация подала в правительство уточнения относительно будущей Львовской ОТО. Ее предложили создать в несколько меньшем формате. В частности, позволили сформировать отдельно Сокольницкую, Оброшинскую и Мурованскую ОТО.
  • Впоследствии перспективный план Львовской области согласовало профильное министерство.
  • Однако правительство на заседании 20 мая не рассмотрело его.
  • Мэр Львова Андрей Садовый заявлял о необоснованном желание Брюховичей и Винников отсоединиться от Львова.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Децентрализация Кабинет Министров Украины Новости Ивано-Франковска
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