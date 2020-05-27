Правительство утвердило Львовскую ОТО: какие населенные пункты вошли в ее состав

Кабмин 27 мая утвердил Львовскую объединенную территориальную общину, в отношении которой было больше всего дискуссий. В нее войдут Львов и еще 17 близлежащих населенных пунктов.

На заседании правительства председатель Львовской ОГА Максим Козицкий попросил не вносить изменения в представленный администрацией перспективный план, сообщает 24 канал.

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Предложение поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что в течение дня к документу могут вносить технические правки, однако его суть останется неизменной.

Состав Львовской ОТО

Львовский совет;

совет; Винниковский, Дублянский городские советы;

городские советы; Брюховицкий, Рудненский поселковые советы;

поселковые советы; Грибовицкий сельский совет (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи)

сельский совет (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи) Грядивский (Гряда, Воля-Гомулецкая) сельсовет;

(Гряда, Воля-Гомулецкая) сельсовет; Зашковский сельский совет (Зашков, Завадов, Зарудцы)

сельский совет (Зашков, Завадов, Зарудцы) Лисиничевский сельский совет (Лисиничи, Подборцы)

сельский совет (Лисиничи, Подборцы) Малеховский сельсовет;

сельсовет; Рясно-Русский (Рясное, Подрясное) сельский совет ..

Правительство разрешило создать такие отдельные ОТО

Сокильницкую (в составе Сокильницькои и Годовицко-Басивськои сельских советов)

(в составе Сокильницькои и Годовицко-Басивськои сельских советов) Оброшинскую (в составе оброшинской, Ставчанской и Конопницкой сельских советов).

(в составе оброшинской, Ставчанской и Конопницкой сельских советов). Село Суховоля войдет в Зимноводскую ОТО, а село Бирки – в Ивано-Франковскую.

К слову, перспективный план, который утвердил правительство, соответствует проекту Львовской ОГА. Однако есть исключение – Бирки чиновники решили отнести в Ивано-Франковской ОТО.

Важно! В целом на Львовщине утвержден 73 объединенные территориальные общины.

Что этому предшествовало