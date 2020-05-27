Правительство утвердило Василия Володина на должности главы Киевской ОГА
Кабмин на заседании 27 мая утвердил на должности главы Киевской облгосадминистрации временного исполняющего обязанности Василия Володина. Теперь приказ должен подписать президент Зеленский.
Володин был и.о. главы КОГА с марта
Во время выступления на заседании в правительстве Василий Володин отметил, что его основная цель на работе в Киевской ОГА – привлечение инвесторов и создание рабочих мест. Об этом информирует 24 канал.
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Отметим, что обязанности главы ОГА Володин исполняет с марта 2020 года. На должности он заменил Алексея Чернышова. До этого Володин несколько месяцев работал заместителем главы КОГА.
Что известно о Василии Володине
- Родился в 1979 году на Черкасщине.
- Выпускник Львовского университета имени Франко, факультета международных отношений.
- "Заслуженный юрист Украины".
- На госслужбе работает с 2004 года. Был главным специалистом отдела по вопросам налогообложения Департамента финансового законодательства Минюста.
- С 2006 по 2010 год работал в Госагентстве Украины по инвестициям и инновациям.
- В 2010 году стал заместителем гендиректора "Государственной инвестиционной компании".
- В 2011 – заместитель главы Наблюдательного Совета в "Украинском банке реконструкции и развития".
- С 2012 по 2019 годы – директор Департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
- До декабря 2019 года – исполняющий обязанности гендиректора "Электронмаша".
- С декабря 2019 года – заместитель главы Киевской облгосадминистрации.
- С марта 2020 года – исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации.
- Женатый. Имеет двоих детей.