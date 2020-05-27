​Правительство утвердило Василия Володина на должности главы Киевской ОГА

Кабмин на заседании 27 мая утвердил на должности главы Киевской облгосадминистрации временного исполняющего обязанности Василия Володина. Теперь приказ должен подписать президент Зеленский.

Володин был и.о. главы КОГА с марта

Во время выступления на заседании в правительстве Василий Володин отметил, что его основная цель на работе в Киевской ОГА – привлечение инвесторов и создание рабочих мест. Об этом информирует 24 канал.

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Отметим, что обязанности главы ОГА Володин исполняет с марта 2020 года. На должности он заменил Алексея Чернышова. До этого Володин несколько месяцев работал заместителем главы КОГА.

Что известно о Василии Володине