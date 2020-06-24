Кабмин запретил гражданам Украины въезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту. В Окружной административный суд Киева поступили два иска с обжалованием этого запрета.

Истцы обжалуют постановление Кабинета Министров, которое изменило условия пересечения границы РФ, сообщает пресс-служба суда.

Как это было В Россию только по загранпаспорту: какова ситуация на границе

Они просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 1 декабря 2019 года "О действии отдельных положений международных договоров Украины с РФ",

– говорится в сообщении.

В суд поступили два таких иска к Кабмину. Сейчас там решают вопрос об открытии производств по административным делам.

Что предусматривает постановление правительства

Согласно указанному документу, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, проезжать транзитом, пребывать и передвигаться по территории России по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении для детей до 16 лет;

въезжать, проезжать транзитом, пребывать и передвигаться по территории России или свидетельству о рождении для детей до 16 лет; вместо этого для выезда на территорию РФ украинцы обязаны иметь заграничный паспорт.

К слову, с 1 сентября 2020 года украинцы не смогут въезжать по внутренним паспортам и в Беларусь.

Обратите внимание! В 2013 году было зафиксировано 6 миллионов 200 тысяч пересечений границы с РФ, в 2018 году – 4,1 миллиона пересечений, за 2019 год – 3,9 миллиона.