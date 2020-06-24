Правительство запретило украинцам въезд в РФ по внутреннему паспорту: решение обжалуют в суде
Кабмин запретил гражданам Украины въезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту. В Окружной административный суд Киева поступили два иска с обжалованием этого запрета.
Истцы обжалуют постановление Кабинета Министров, которое изменило условия пересечения границы РФ, сообщает пресс-служба суда.
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Они просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 1 декабря 2019 года "О действии отдельных положений международных договоров Украины с РФ",
– говорится в сообщении.
В суд поступили два таких иска к Кабмину. Сейчас там решают вопрос об открытии производств по административным делам.
Что предусматривает постановление правительства
- Согласно указанному документу, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, проезжать транзитом, пребывать и передвигаться по территории России по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении для детей до 16 лет;
- вместо этого для выезда на территорию РФ украинцы обязаны иметь заграничный паспорт.
К слову, с 1 сентября 2020 года украинцы не смогут въезжать по внутренним паспортам и в Беларусь.