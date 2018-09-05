Правительство Австрии не может решить, как ему действовать в отношении РФ, – немецкое издание

Ведущие австрийские политики высказывают противоречивые заявления относительно дальнейшего развития отношений с Россией. Так, канцлер Австрии Себастьян Курц осуждает "российскую агрессию" на Донбассе, а глава австрийского МИД Карин Кнайсль наоборот – требует от ЕС "реального сотрудничества" с Москвой.

Об этом пишет Tagesspiegel.

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Издание напоминает, что 4 сентября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко глава австрийского правительства Себастьян Курц потребовал "четкой реакции на российскую агрессию" на востоке Украины и выразил однозначную позицию относительно санкций против РФ. Кроме того, он призвал Россию вернуться за стол переговоров в рамках "нормандской четверки".

Зато его коллега – министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль – выступает за более тесное сотрудничество ЕС с Россией. Это сотрудничество, по ее мнению, касается в первую очередь "урегулирования конфликтов в Сирии, Йемене и на украинском Донбассе". В своей статье, опубликованной на сайте Die Welt, она отмечает важность "устранения взаимного недоверия с помощью реального сотрудничества между Россией и Австрией.

Издание напоминает, что Кнайсль пригласила главу Кремля Владимира Путина на свою свадьбу, которая состоялась 18 августа. В Киеве приезд российского президента на свадьбу австрийского министра вызвал волну возмущений. Правоконсервативное правительство в Вене, особенно Австрийская партия свободы, подвергается постоянной критике в связи с слишком очевидными симпатиями в адрес путинской России.

Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль в Австрии

Сама же Кнайсль заверила, что приглашение Путина на ее свадьбу никак не повлияет на санкционную политику ЕС в отношении России.

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