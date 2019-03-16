Правительство Бразилии позволит иностранным компаниям добывать уран на своей территории

Таким образом в Бразилии намерены привлечь к добыче урана частные компании. Сейчас этот сектор является монополией страны и осуществляется государственной корпорацией Industrias Nucleares do Brasil.

Портал Mining отмечает, что для реализации этой инициативы профильные ведомства страны в течение двух лет вели подготовку изменений в национальное законодательство, которые после окончательной доработки будут направлены на рассмотрение в Национальный конгресс.

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Министр энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Бенту Албукерке заявил, что для страны в этой области все останется по-прежнему, поскольку государственная компания INB, которая занимается добычей урана, обладает всеми необходимыми для этого технологиями.

К вопросу о законодательстве, Албукерке подчеркнул, что в контексте реализации будущих изменений правительство рассчитывает улучшить ситуацию в сфере контроля за добычей урана и только потом открыть рынок разведки и добычи этого минерала для потенциальных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Вместе с тем политик отрицает возможность негосударственной участия в производстве ядерного топлива даже в будущем.

Интересно, что до назначения министром Албукерке служил во флоте, где возглавлял ведомственную программу развития технологий и ядерной сферы, в рамках которой он курировал в том числе и строительство атомных субмарин для ВМС Бразилии. Уже тогда он выступал за демонополизацию добычи урана в пользу частных инвесторов.



Места добычи урана компанией Industrias Nucleares do Brasil в Бразилии