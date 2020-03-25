Правительство будет насчитывать субсидии украинцам, которые потеряли работу во время карантина
Кабинет Министров Украины 25 марта поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.
Для того, чтобы получить субсидии, украинцам нужно зарегистрироваться в службе занятости, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.
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Кроме того, Шмыгаль добавил, что на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде.
Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий,
– написал премьер.
Правительство хочет продлить карантин в Украине еще на 30 дней, то есть до 24 апреля.
Как правительство поддерживает украинцев на время карантина
- Министерство социальной политики инициировало доплату пенсионерам и тем, кто получает социальную помощь. Они дополнительно получат тысячу гривен.
- Кроме того, инициировано индексацию пенсий на 11% для всех пенсионеров, а также доплату тысячу гривен для людей, которым исполнилось 80 лет и больше.