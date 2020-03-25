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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Правительство будет насчитывать субсидии украинцам, которые потеряли работу во время карантина

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      Кабинет Министров Украины 25 марта поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

      Для того, чтобы получить субсидии, украинцам нужно зарегистрироваться в службе занятости, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.

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      Кроме того, Шмыгаль добавил, что на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде.

      Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий,
      – написал премьер.

      Правительство хочет продлить карантин в Украине еще на 30 дней, то есть до 24 апреля.

      Как правительство поддерживает украинцев на время карантина

      • Министерство социальной политики инициировало доплату пенсионерам и тем, кто получает социальную помощь. Они дополнительно получат тысячу гривен.
      • Кроме того, инициировано индексацию пенсий на 11% для всех пенсионеров, а также доплату тысячу гривен для людей, которым исполнилось 80 лет и больше.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Новости Украины Деньги Субсидии
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