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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Правительство должно организовать лагеря тем, кто хочет переждать катастрофу в Крыму, - эксперт

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В Крыму за ночь "изоржавел" город
В Крыму за ночь "изоржавел" город

После экологической катастрофы в Крыму, Херсонской у детей появилась очень странная аллергия. Поэтому из Армянска эвакуировали большое количество людей. Правительство должно помочь украинским гражданам, которые вынуждены жить на оккупированных территориях.

Об этом сообщил в эфире 24 канала ветеран АТО, руководитель фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

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По его словам с РФ ежедневно приходит информация о различных катастрофах. В Москве часто случаются пожары, в том числе и в Кемерово, где погибли сотни детей. Их просто закрыли в кинотеатре в торговом центре. Также рабочий МКС заклеил дыру клеем, когда же ее запустили – произошла утечка воздуха.

Оккупанты превращают Крым на военную базу. Наблюдается милитаризация Крыма. За последние 2 года большое количество техники перебросили в Крым. В частности, туда были переведены новые комплекты ПВО. Я не думаю, что выкидыш серы и кислотные облака как-то связаны с желанием обезлюдить Крым. Однако, оккупационная администрация не в состоянии справиться с теми задачами, которые стоят на полуострове,
– отметил Гай.

Он также заявил о том, что в России накапливаются ошибки, которые приводят к катастрофам и человеческим жертвам.

Крым к Украине рано или позно вернется, однако каким именно – большой вопрос,
– отметил эксперт.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма Новости Крыма Дети и несовершеннолетние отравление
Источник: 24 канал
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