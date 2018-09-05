Правительство должно организовать лагеря тем, кто хочет переждать катастрофу в Крыму, - эксперт

После экологической катастрофы в Крыму, Херсонской у детей появилась очень странная аллергия. Поэтому из Армянска эвакуировали большое количество людей. Правительство должно помочь украинским гражданам, которые вынуждены жить на оккупированных территориях.

Об этом сообщил в эфире 24 канала ветеран АТО, руководитель фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

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По его словам с РФ ежедневно приходит информация о различных катастрофах. В Москве часто случаются пожары, в том числе и в Кемерово, где погибли сотни детей. Их просто закрыли в кинотеатре в торговом центре. Также рабочий МКС заклеил дыру клеем, когда же ее запустили – произошла утечка воздуха.

Оккупанты превращают Крым на военную базу. Наблюдается милитаризация Крыма. За последние 2 года большое количество техники перебросили в Крым. В частности, туда были переведены новые комплекты ПВО. Я не думаю, что выкидыш серы и кислотные облака как-то связаны с желанием обезлюдить Крым. Однако, оккупационная администрация не в состоянии справиться с теми задачами, которые стоят на полуострове,

– отметил Гай.

Он также заявил о том, что в России накапливаются ошибки, которые приводят к катастрофам и человеческим жертвам.

Крым к Украине рано или позно вернется, однако каким именно – большой вопрос,

– отметил эксперт.