Правительство Франции поддержало реформы Макрона, которые повлекли массовые забастовки в стране
Парламент Франции поддержал противоречивые реформы железнодорожного транспорта Президента Эммануэля Макрона, в результате которых начались массовые забастовки в стране.
Об этом сообщил сайт ВВС.
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Французские депутаты проголосовали в пользу законопроекта о реконструкции государственной железнодорожной компании SNCF, в частности 452 голосов "за", 80 – "против".
Согласно закону, новые работники потеряют щедрую работу и пенсионные гарантии, тогда как SNCF превратится в акционерное общество и потеряет внутреннюю монополию пассажиров в 2020 году,
– говорится в сообщении.
Профсоюзы говорят, что это скрытый шаг к будущей приватизации железнодорожной компании, но правительство настаивает, что оно не будет продавать ни одной из акций.
Массовые забастовки во Франции из-за противоречивых реформы Макрона
Напомним, что забастовки начались еще в марте: железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.
А в апреле из-за забастовки во Франции авиакомпании сократили количество рейсов. В протесте приняли участие почти 33% пилотов авиакомпании, 20,5% бортпроводников и 14,5% наземного персонала авиакомпании.