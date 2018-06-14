12:13
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Правительство Франции поддержало реформы Макрона, которые повлекли массовые забастовки в стране

27 Читати новину українською
Правительство Франции поддержало реформы железной дороги, которые вызвали массовые забастовки в стране
Правительство Франции поддержало реформы железной дороги, которые вызвали массовые забастовки в стране / ВВС

Парламент Франции поддержал противоречивые реформы железнодорожного транспорта Президента Эммануэля Макрона, в результате которых начались массовые забастовки в стране.

Об этом сообщил сайт ВВС.

Читайте также: В Париже пройдет акция за освобождение Сенцова и украинских политзаключенных

Французские депутаты проголосовали в пользу законопроекта о реконструкции государственной железнодорожной компании SNCF, в частности 452 голосов "за", 80 – "против".

Согласно закону, новые работники потеряют щедрую работу и пенсионные гарантии, тогда как SNCF превратится в акционерное общество и потеряет внутреннюю монополию пассажиров в 2020 году,
– говорится в сообщении.

Профсоюзы говорят, что это скрытый шаг к будущей приватизации железнодорожной компании, но правительство настаивает, что оно не будет продавать ни одной из акций.

Масові страйки у Франції через суперечливі реформи Макрона
Массовые забастовки во Франции из-за противоречивых реформы Макрона

Напомним, что забастовки начались еще в марте: железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.
А в апреле из-за забастовки во Франции авиакомпании сократили количество рейсов. В протесте приняли участие почти 33% пилотов авиакомпании, 20,5% бортпроводников и 14,5% наземного персонала авиакомпании.

Теги: Новости политики протесты Эммануэль Макрон Реформы Новости Франции
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 65
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
91
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3271
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сегодня, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1688
Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
сегодня, 09:32 Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
488
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук