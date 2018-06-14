Правительство Франции поддержало реформы Макрона, которые повлекли массовые забастовки в стране

Парламент Франции поддержал противоречивые реформы железнодорожного транспорта Президента Эммануэля Макрона, в результате которых начались массовые забастовки в стране.

Об этом сообщил сайт ВВС.

Читайте также: В Париже пройдет акция за освобождение Сенцова и украинских политзаключенных

Французские депутаты проголосовали в пользу законопроекта о реконструкции государственной железнодорожной компании SNCF, в частности 452 голосов "за", 80 – "против".

Согласно закону, новые работники потеряют щедрую работу и пенсионные гарантии, тогда как SNCF превратится в акционерное общество и потеряет внутреннюю монополию пассажиров в 2020 году,

– говорится в сообщении.

Профсоюзы говорят, что это скрытый шаг к будущей приватизации железнодорожной компании, но правительство настаивает, что оно не будет продавать ни одной из акций.



Массовые забастовки во Франции из-за противоречивых реформы Макрона

Напомним, что забастовки начались еще в марте: железнодорожники, диспетчеры авиакомпаний и учителя не вышли на работу во Франции, протестуя против реформ французского президента Эммануэля Макрона.

А в апреле из-за забастовки во Франции авиакомпании сократили количество рейсов. В протесте приняли участие почти 33% пилотов авиакомпании, 20,5% бортпроводников и 14,5% наземного персонала авиакомпании.