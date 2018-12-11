Правительство Франции подсчитало во сколько стране обойдется чрезвычайное положение Макрона

Экономические меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, обойдутся государственному бюджету в 8-10 миллиардов евро.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил государственный секретарь Оливье Дюссо.

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24 канал сообщал, что 10 декабря Макрон обратился к нации в связи с массовыми протестами "желтых жилетов" и пообещал увеличить минимальные зарплаты на 100 евро в месяц с 2019 года, а также отменить запланированное увеличение налогов для малообеспеченных пенсионеров.

Во время своего телевизионного обращения к гражданам страны заявил, что планирует объявить чрезвычайное экономическое положение во Франции.

Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и думаем, как их финансировать,

– подчеркнул он.

Впоследствии лидер партии "Непокоренная Франция" Меланшон выразил мнение, что "желтые жилеты" не прекратят протесты. По его мнению, президент Франции захотел успокоить бурное негодование народа "раздачей денег" и оставил без внимания проблемы безработных, людей с частичной занятостью, пенсионеров, госслужащих и студентов.

"Пятый акт гражданской революции в будущую субботу станет временем большой мобилизации народа", – подчеркнул он.

Протесты "желтых жилетов" обошлись мэрии Парижа в четыре миллиона евро. В частности, пострадали гостиничный и транспортный бизнес. В связи с протестами ожидается замедление роста ВВП в четвертом квартале. Отмечается, что убытки превысили миллиард евро.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.