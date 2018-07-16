Правительство Франции закрывает представительство по торговле в России

Французская власть решила закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства Франции бюро Business France в Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр посольства Франции в России.

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Как отмечается, закрыли представительство, потому что российская власть не позволила Business France функционировать как части дипучреждения.

"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", – говорится в сообщении.