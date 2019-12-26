Правительство Гончарука увеличивает социальную помощь и снижает тарифы на отопление

Правительство Алексея Гончарука стало первым в истории, которое не повышает тарифы для населения, а, наоборот, снижает.

Уже в декабре в своих платежках украинцы могут получить суммы на 300-400 грн меньше. Постепенно повысятся и социальные стандарты. На это деньги в госбюджете на 2020 год заложены в полном объеме. Более того, Кабмину удалось закрыть задолженность по зарплате перед шахтерами и врачами, которая была сформирована еще во времена предыдущей власти, и выделить на достройку "Охматдета" рекордных 200 млн грн.

Тарифы пошли вниз. Результаты соцопроса КМИС, проведенного в конце ноября, показали, что 75% украинцев не видели успехов новой власти в снижении тарифов ЖКХ, а еще около 14% тратят больше половины дохода семьи на оплату коммунальных услуг.

Несколько недель назад Владимир Зеленский поставил перед Правительством задачу найти механизм снижения тарифов, потому что, по словам президента, люди не могут отдавать за коммуналку до 70% своей зарплаты. Правительство решение нашло. Как раз накануне Рождества Кабмин одобрил решение об уменьшении суммы в платежке за тепло на 30%. По словам Алексея Гончарука, уже в декабре украинцы могут получить в своей платежке на 300-400 грн меньше.

Правительство Алексея Гончарука первое в истории, которое не повышает тарифы для населения, а, наоборот, снижает. К тому же, по словам экспертов, вопрос здесь еще и в прогнозируемости политики власти в целом и правительства в частности. "Истекают первые три месяца работы Кабмина Гончарука. Уменьшены тарифы под елку сохранят средства домохозяйств, что приятно", – отметил у себя в Facebook политолог Владимир Цибулько.

Также Правительство выделит рекордных 6 млрд грн в рамках новой программы модернизации теплосетей, потому что уровень потерь в некоторых украинских городах достигает 70-80%. По словам Алексея Гончарука, мы просто отапливаем воздух. Поэтому в планах правительства уже в следующем году модернизировать по меньшей мере тысячу домов в десяти пилотных городах.

Повышение зарплат и пенсий. Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты. Деньги в госбюджете на 2020 год, который поддержала Верховная Рада и подписал президент, на это предусмотрены.

Кроме того, хоть и не намного, но все же возрастет: минимальная пенсия с 1638 до 1769 грн, прожиточный минимум – с 2027 до 2189 грн, и минимальная зарплата – с 3723 до 4723 грн. Однако, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство ставит перед собой амбициозную задачу повысить прожиточный минимум до 4251 грн, что автоматически повлечет за собой повышение минимум на 50% минимальной зарплаты и пенсии.

Также с 2020 года повысят социальную помощь для детей-сирот с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а это более 1000 грн в месяц на одного ребенка, и детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях – с 2 до 3,5 прожиточных минимумов, что дополнительно свыше 3000 грн в месяц. Увеличат на 30% и размер денежного обеспечения родителям воспитателям и приемным родителям на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка.

Кроме того, впервые в истории на безопасность и оборону в госбюджете-2020 заложен рекордных 5,4% ВВП. На социальную адаптацию ветеранов АТО/ООС, а также строительство и приобретение жилья военнослужащим направят в два раза больше, чем в прошлом году, – более 250 млн грн. Также для ветеранов будет действовать специальная льготная программа приобретения жилья под 3% годовых на 20 лет.

В 2020 году на 9% вырастут зарплаты педагогов. К примеру, оклад молодого учителя увеличится с 5,4 до 5,9 тыс. грн в месяц, а зарплата учителя со стажем 30 лет – с 8,18 до 8,9 тыс. грн на месяц. Вырастут и зарплаты врачей, которых не коснулась первая волна медицинской реформы. Для этого правительство еще в конце ноября одобрило Программу медицинских гарантий по принципу «деньги идут за пациентом», которой расширило количество финансируемых государством медицинских услуг. Теперь за счет средств госбюджета будет полностью покрываться лечения детей до 16 лет и роды, услуги профильного врача, к которому направил семейный врач, и медицинская реабилитация.

В правительстве говорят, что повысили бы зарплаты еще больше, если бы не долги по заработным платам, сформированные еще при предыдущей власти. Из-за огромной задолженности, а цифра достигла почти 1,5 млрд грн, которую надо было срочно погасить, правительство не смогло направить больше средств на повышение зарплат учителям, врачам и шахтерам. К тому же, из госбюджета на достройку многострадальной больницы "Охматдет" выделили рекордных 200 млн грн. Однако, по словам членов Кабинета министров, в случае успешной легализации игорного бизнеса, добычи янтаря и открытия рынка земли, соответствующие решения правительства не заставят себя долго ждать.