19:47
9 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ

      Правительство готовит проект государственного бюджета на 3 года

      17 Читати новину українською
      Бюджетную декларацию Украины впервые будут планировать сразу на 3 года / Иллюстративное фото

      Министерство финансов Украины начало процесс подготовки бюджетной декларации на 2021-2023 годы. На этот раз впервые будет определена бюджетная декларация сразу на 3 года.

      Бюджетная декларация на следующие 3 года будет определять основные направления бюджетной политики и станет основой для проекта госбюджета и местных бюджетов, пояснили в Минфине.

      Интересно: Госдолг Украины по отношению к ВВП существенно снизился, – Минфин

      Еще в январе 2020 года министерство направило письмо ко всем главным распорядителям госбюджета. В них Минфин просит подготовить предложения к трехлетней декларации. Они должны содержать:

      • цели государственной политики, которые нужно реализовать в среднесрочный период;
      • перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;
      • информацию об изменениях в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;
      • перечень информации отраслевого направления, которая необходима для подготовки Бюджетной декларации.

      Всю эту информацию распорядители должны прислать до 14 февраля 2020 года.

      Переход к трехлетнему бюджетному планированию: коротко

      Решение о том, что Кабинет министров будет планировать бюджетную декларацию сразу на три года, в 2018 году приняла еще Верховная Рада 8 созыва. Среднесрочная бюджетная декларация должна заменить однолетние основные направления бюджетной политики.

      Впервые трехлетняя бюджетная декларация в Украине начнет действовать с 2021 года, а Верховная Рада должна одобрить ее до 15 июля 2020 года.

      Когда китайский коронавирус достигнет пика эпидемии: расчеты числа больных
      сегодня
      4560
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Бюджет Министерство финансов Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине
      Катерина Козачинська 60
      сегодня , 18:00 Скандал с Дубилетом и что кроется за обысками на 1+1 – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 370
      сегодня , 17:00 Обыски на "1+1" и блокирование рынка земли: Коломойский испытывает терпение Зеленского
      Анна Калюжна 346
      сегодня , 16:00 Ошибайтесь! Почему это важно во время обучения
      Наталія Кадя 88
      сегодня , 14:48 Мужчина пожаловался на незаконное увольнение и задолженность: неожиданное решение судей
      Ірина Шиба 374
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук