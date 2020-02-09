Правительство готовит проект государственного бюджета на 3 года

Министерство финансов Украины начало процесс подготовки бюджетной декларации на 2021-2023 годы. На этот раз впервые будет определена бюджетная декларация сразу на 3 года.

Бюджетная декларация на следующие 3 года будет определять основные направления бюджетной политики и станет основой для проекта госбюджета и местных бюджетов, пояснили в Минфине.

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Еще в январе 2020 года министерство направило письмо ко всем главным распорядителям госбюджета. В них Минфин просит подготовить предложения к трехлетней декларации. Они должны содержать:

цели государственной политики, которые нужно реализовать в среднесрочный период;

перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;

информацию об изменениях в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;

перечень информации отраслевого направления, которая необходима для подготовки Бюджетной декларации.

Всю эту информацию распорядители должны прислать до 14 февраля 2020 года.

Переход к трехлетнему бюджетному планированию: коротко

Решение о том, что Кабинет министров будет планировать бюджетную декларацию сразу на три года, в 2018 году приняла еще Верховная Рада 8 созыва. Среднесрочная бюджетная декларация должна заменить однолетние основные направления бюджетной политики.

Впервые трехлетняя бюджетная декларация в Украине начнет действовать с 2021 года, а Верховная Рада должна одобрить ее до 15 июля 2020 года.