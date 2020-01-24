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      Правительство хочет компенсировать украинцам задержку пенсий, зарплат и стипендий

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      Правительство предлагает коменсировать украинцам задержку выплат / 24 кнаал

      Кабинет Министров Украины подготовил законопроект, который предусматривает выплату компенсаций украинцам в случае задержки выплат – в частности, зарплат и пенсий.

      Для устранения коррупционных схем Кабмин предложил определенный перечень таких выплат, за задержку которых будут платить компенсации. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей твиттер-странице.

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      "Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в Парламент", – написал премьер.

      В список входят

      • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
      • социальные выплаты;
      • стипендии;
      • заработная плата (денежное обеспечение);
      • сумма индексации денежных доходов граждан.

      Кто именно должен выплачивать компенсации, Гончарук пока не отметил. Поданный Кабинетом министров законопроект должны поддержать народные депутаты, после этого его должен подписать президент.

      Отметим, что в конце 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. В частности, правительство неоднократно выделяло дополнительные деньги госшахтам, чтобы погасить долги перед их работниками.

      Ситуация продолжается и в 2020 году. Так, полсотни работников Червоноградских шахт госпредприятия "Львовуголь" перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская. Митингующие требуют решения вопроса выплаты зарплатной задолженности. От октября "Львовуголь" не выплатил шахтерам почти 300 миллионов гривен.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Пенсия Зарплата Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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