Правительство хочет компенсировать украинцам задержку пенсий, зарплат и стипендий

Кабинет Министров Украины подготовил законопроект, который предусматривает выплату компенсаций украинцам в случае задержки выплат – в частности, зарплат и пенсий.

Для устранения коррупционных схем Кабмин предложил определенный перечень таких выплат, за задержку которых будут платить компенсации. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей твиттер-странице.

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"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в Парламент", – написал премьер.

В список входят

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Кто именно должен выплачивать компенсации, Гончарук пока не отметил. Поданный Кабинетом министров законопроект должны поддержать народные депутаты, после этого его должен подписать президент.

Отметим, что в конце 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. В частности, правительство неоднократно выделяло дополнительные деньги госшахтам, чтобы погасить долги перед их работниками.

Ситуация продолжается и в 2020 году. Так, полсотни работников Червоноградских шахт госпредприятия "Львовуголь" перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская. Митингующие требуют решения вопроса выплаты зарплатной задолженности. От октября "Львовуголь" не выплатил шахтерам почти 300 миллионов гривен.