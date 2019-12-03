Правительство хочет сменить руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго: каковы причины и последствия

В правительстве заявили о желании полностью изменить управление государственных компаний "Нафтогаз" и Укрэнерго. По словам министра энергетики Алексея Оржеля, такое решение является политическим, а его цель – привлечь к управлению стратегическими предприятиями специалистов высокого уровня. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, со своей стороны, такую инициативу поддержал.

Смена руководства "Нафтогаза" и Укрэнерго: что об этом известно

2 декабря министр энергетики Алексей Оржель заявил, что вскоре Кабмин поменяет руководство государственных энергетических компаний, в том числе и руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго. По его словам, действующие руководители могут принять участие в конкурсе, если у них будет соответствующее желание. Что касается конкурсной основы, Оржель добавил, что цель такого шага – привлечь к управлению стратегическими предприятиями специалистов высокого уровня.

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"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", – отметил Оржель.

По его словам, такие решения не зависят от взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний. И принимает их только правительство. В то же время чиновник подчеркнул важность эффективного управления государственными энергетическими компаниями, передает пресс-служба Минэнерго.

Потенциальное обновление руководителей и наблюдательных советов государственных компаний является политическим решением. Однако любые изменения будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой. Также потенциальные решения о смене руководителей будут приниматься по результатам оценки деятельности каждой из компаний,

– подчеркнул Оржель.

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Что говорят в "Нафтогазе" о предстоящей смене руководства

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что абсолютно ничего плохого нет в том, чтобы впервые в истории компании профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и избрали руководителя.

Разумеется, если это будет честный конкурс, и выбирать будут действительно профессиональные и политически незаангажированные люди. Также замечу, что конкурс – это дело не одного дня или даже недели. К концу года его вряд ли можно провести,

– отметил Витренко в своем фейсбуке.