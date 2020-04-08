Правительство хочет создать Совет по экономразвитию: кто войдет в его состав

Кабмин 8 апреля намерен создать Совет по вопросам экономического развития Украины, который возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль. Временный орган будет разрабатывать предложения по преодолению кризиса и формирования экономической политики.

О возможном создании нового консультативного органа свидетельствует повестка дня заседания Кабинета Министров 8 апреля.

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Согласно документу, совет должен возглавить премьер Денис Шмыгаль, его заместителем станет министр экономики Игорь Петрашко.

Кто еще может войти в совет

заместитель директора Национального института стратегических исследований;

старший научный сотрудник Атлантического совета США;

профессор Колумбийского университета;

директор госучреждения "Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины";

директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАУ;

преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы;

советник президента.

Какие функции будет выполнять совет

разрабатывать предложения по преодолению кризиса и формированию экономической политики;

подавать Кабмину рекомендации и предложения.

Согласно проекту постановления, заседания совета предлагают проводить по необходимости, но не чаще чем один раз в три месяца.

К слову, правительство хочет создать Фонд борьбы с COVID-19, куда привлекут 97,1 миллиарда гривен. Деньги планируют привлечь, урезав расходы из бюджета на другие сферы и благодаря привлечению кредитов.

На что будут тратить деньги из фонда

На повышение выплат медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19;

На закупку товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом (аппараты ИВЛ, маски, антисептики, тесты для выявления коронавируса);

В поддержку пенсионеров;

В поддержку людей, потерявших работу из-за карантина;

Для пополнения резервного фонда государственного бюджета;

Для финансирования бюджетных программ, ранее сокращенных из-за пандемии COVID-19.



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