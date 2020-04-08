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      Правительство хочет создать Совет по экономразвитию: кто войдет в его состав

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      Уряд хоче створити Раду з економрозвитку / kmu.gov.ua

      Кабмин 8 апреля намерен создать Совет по вопросам экономического развития Украины, который возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль. Временный орган будет разрабатывать предложения по преодолению кризиса и формирования экономической политики.

      О возможном создании нового консультативного органа свидетельствует повестка дня заседания Кабинета Министров 8 апреля.

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      Согласно документу, совет должен возглавить премьер Денис Шмыгаль, его заместителем станет министр экономики Игорь Петрашко.

      Кто еще может войти в совет

      • заместитель директора Национального института стратегических исследований;
      • старший научный сотрудник Атлантического совета США;
      • профессор Колумбийского университета;
      • директор госучреждения "Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины";
      • директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАУ;
      • преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы;
      • советник президента.

      Какие функции будет выполнять совет

      • разрабатывать предложения по преодолению кризиса и формированию экономической политики;
      • подавать Кабмину рекомендации и предложения.

      Согласно проекту постановления, заседания совета предлагают проводить по необходимости, но не чаще чем один раз в три месяца.

      К слову, правительство хочет создать Фонд борьбы с COVID-19, куда привлекут 97,1 миллиарда гривен. Деньги планируют привлечь, урезав расходы из бюджета на другие сферы и благодаря привлечению кредитов.

      На что будут тратить деньги из фонда

      • На повышение выплат медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19;
      • На закупку товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом (аппараты ИВЛ, маски, антисептики, тесты для выявления коронавируса);
      • В поддержку пенсионеров;
      • В поддержку людей, потерявших работу из-за карантина;
      • Для пополнения резервного фонда государственного бюджета;
      • Для финансирования бюджетных программ, ранее сокращенных из-за пандемии COVID-19.

       

      Бюджет
      Какие сейчас основные цифры в бюджете Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство экономического развития и торговли Игорь Петрашко Денис Шмыгаль
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