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      Правительство хочет уменьшить долю дохода, которую госкомпании должны перечислять в бюджет

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      Правительство планирует уменьшить долю дохода, которую государственные компании должны перечислять в бюджет
      Правительство планирует уменьшить долю дохода, которую государственные компании должны перечислять в бюджет / Фото из открытых источников

      Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает уменьшить норму уплаты прибыли государственных компаний в бюджет с 75% до 50%.

      Об этом сообщают в пресс-службе Минэкономразвития.

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      Министр экономического развития Степан Кубив заявил, что с начала 2018 года государственные компании уплатили в бюджет более 31 миллиарда гривен дивидендов и 7,5 миллиардов гривен своей прибыли.

      Мы предлагаем уменьшить этот процент (отчисления прибыли госкомпаний в бюджет – ред.) хотя бы до 50%. Так же до 50% мы предлагаем уменьшить долю выплаты дивидендов государственными акционерными обществами,
      – добавил Степан Кубив.

      Кроме того, большинство активов компаний (73%) являются изношенными. В министерстве надеются, что в случае уменьшения нормы обязательного отчисления, это позволит обновить производственные мощности.

      К слову, в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by написано, что Украина должна отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Деньги Налоги Бюджет Министерство экономического развития и торговли Торговля
      Источник: 24 Канал
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