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      Правительство хочет урезать надбавки врачам и учителям

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      Урезание бюджета 2020 / Пресс-служба Кабмина

      Правительство предложило парламенту сократить доходы госбюджета более чем на 100 миллиардов гривен из-за вспышки COVID-19. Среди них и надбавки учителям и врачам.

      Об этом в эфире 24 канала рассказала депутат партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Также она сказала, что закончила анализировать обновленный проект бюджета, потому что еще вчера он был другим.

      К слову Депутаты отклонили предложения правительства Шмыгаля об урезании бюджета: документ

      "Из того законопроекта, который мы успели проанализировать, то урезают те статьи, которые, на мой взгляд, не нужно урезать. Это проведение земельной реформы, проведение аудита земель, урезание оплаты учителям и медикам, за которую мы проголосовали в антикоронавирусном законе, уже являются действующими. То есть 200% оплаты врачам убираются. Это полный диссонанс", – заявила депутат.

      Больше об этом Медработникам, которые лечат больных коронавирусом, получат 200% надбавки к зарплате

      По ее словам, сейчас позиция правительства непонятна. Из-за этого подала свои замечания и правки, если они не будут учтены, то она не сможет поддержать этот бюджет.

      Ольга Висилевская-Смаглюк об урезании бюджета: видео

      Что еще планируют урезать в бюджете

      • Полностью урезать программы развития образования;
      • Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
      • Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
      • Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

      Проект правительства о сокращении статей бюджета

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Бюджет 2020 Верховная Рада Новости учебы Учеба Слуга народа Зарплата Деньги Кабинет Министров Украины
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