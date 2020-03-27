Правительство хочет урезать надбавки врачам и учителям
Правительство предложило парламенту сократить доходы госбюджета более чем на 100 миллиардов гривен из-за вспышки COVID-19. Среди них и надбавки учителям и врачам.
Об этом в эфире 24 канала рассказала депутат партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Также она сказала, что закончила анализировать обновленный проект бюджета, потому что еще вчера он был другим.
К слову Депутаты отклонили предложения правительства Шмыгаля об урезании бюджета: документ
"Из того законопроекта, который мы успели проанализировать, то урезают те статьи, которые, на мой взгляд, не нужно урезать. Это проведение земельной реформы, проведение аудита земель, урезание оплаты учителям и медикам, за которую мы проголосовали в антикоронавирусном законе, уже являются действующими. То есть 200% оплаты врачам убираются. Это полный диссонанс", – заявила депутат.
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По ее словам, сейчас позиция правительства непонятна. Из-за этого подала свои замечания и правки, если они не будут учтены, то она не сможет поддержать этот бюджет.
Ольга Висилевская-Смаглюк об урезании бюджета: видео
Что еще планируют урезать в бюджете
- Полностью урезать программы развития образования;
- Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
- Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
- Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
Проект правительства о сокращении статей бюджета
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