Правительство Хорватии выделило около 33 тысяч долларов на реабилитацию детей из Донбасса

Около 33 тысяч долларов правительство хорватов выделило на реабилитацию украинских детей, пострадавших от войны, и детей из крымскотатарских семей. Деньги уже направили в счет консульства Украины в Хорватии.

Об этом говорится в сообщении правительства Хорватии.

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Отмечается, что украинских детей-переселенцев и с крымско-татарских семей пригласили на отдых в Хорватию. Профинансировать это в мае 2018 года предложили в правительстве республики.



Как передает "Громадське", народный депутат Мария Ионова (фракция "БПП") отметила, что на отдых поехали дети из зоны конфликта на востоке Украины, дети-сироты, а также те, родители которых воюют на передовой. Однако позже Ионова отредактировала пост, дополнив следующее: "дети, которые заслуживают поощрения за свои успехи в учебе, спорте, других видах внешкольной деятельности, детям из многодетных семей".



Отмечается, что журналисты из Краматорска говорят, что среди детей, которые поехали на отдых, были в том числе и дети местных чиновников и бизнесменов.



В свою очередь, в МИД Украины заявили, что целевое назначение средств – именно на детей-переселенцев из Донбасса и с крымскотатарских семей, а об "одаренных детях" не говорилось.