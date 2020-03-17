Правительство мониторит наличие продуктов в магазинах: что известно
Минэкономики каждые два дня проверяет наличие продуктов питания в магазинах. Приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и достаточное количество товаров на полках магазинов.
Ведомство делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
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Для нас приоритетом является обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать им продовольственную безопасность,
– отметил Высоцкий.
Поэтому министерство каждые два дня контролирует ситуацию в магазинах по всей стране.
Проверяют следующие продукты питания:
- мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки, хлеб из муки пшеничной I сорта, хлеб ржано-пшеничный;
- макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
- крупы гречневые, рис;
- говядина I категории, свинина, сало, птица, колбаса вареная I сорта;
- молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, сыр мягкий, масло;
- яйца куриные;
- сахар-песок;
- масло подсолнечное;
- картофель;
- соль.
Заместитель министра также напомнил, что закон о противодействии коронавируса, который приняла Рада, обязывает обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.
Важно! На внеочередном заседании 17 марта Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение коронавируса.
Основное про карантин в Украине
- В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратила авиасообщение.
- Временно останавливают железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
- С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.
Какие ограничения введут в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала