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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Правительство мониторит наличие продуктов в магазинах: что известно

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      Минэкономики каждые два дня проверяет наличие продуктов питания в магазинах. Приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и достаточное количество товаров на полках магазинов.

      Ведомство делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

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      Для нас приоритетом является обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать им продовольственную безопасность,
      – отметил Высоцкий.

      Поэтому министерство каждые два дня контролирует ситуацию в магазинах по всей стране.

      Проверяют следующие продукты питания:

      • мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки, хлеб из муки пшеничной I сорта, хлеб ржано-пшеничный;
      • макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
      • крупы гречневые, рис;
      • говядина I категории, свинина, сало, птица, колбаса вареная I сорта;
      • молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, сыр мягкий, масло;
      • яйца куриные;
      • сахар-песок;
      • масло подсолнечное;
      • картофель;
      • соль.

      Заместитель министра также напомнил, что закон о противодействии коронавируса, который приняла Рада, обязывает обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

      Важно! На внеочередном заседании 17 марта Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение коронавируса.

      Основное про карантин в Украине

      • В Украине по всей территории объявили карантин на три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратила авиасообщение.
      • Временно останавливают железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
      • С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • Сейчас в Украине зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Кабинет Министров Украины Торговля Продукты Министерство экономического развития и торговли
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