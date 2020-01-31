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      Правительство может ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса: что об этом известно

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      Правительство усиливает меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Китае / pixabay

      Кабинет министров рассматривает целесообразность "установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты" в связи с распространением коронавируса 2019 nCoV.

      Об этом в своем телеграмм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая.

      Знайте больше: Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая

      Гончарук также поручил Минздраву предоставить ему четкий план по недопущению распространения вируса на территорию Украины.

      Также премьер поручил оперативно разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

       

      Что известно об эвакуации украинцев из Китая

      Из-за вспышки коронавируса Украина эвакуирует своих граждан из Китая. 31 января в "Борисполе" приземлился уже второй самолет МАУ из города Санья: на его борту находились 257 пассажиров и 15 членов экипажа.

      Всех пассажиров предварительно проверили, измерили им температуру. И только после этого – допустили в зону приграничного контроля.

      Усиленные меры безопасности действуют и в самом аэропорту. Работники пограничной службы работают не только в масках, но и в перчатках. Многие, прилетевшие в "Борисполь" или ожидающие свой рейс – также в масках.

      Важно! Ранее в Минздраве отметили, что серьезных рисков нет, поэтому карантин в Украине проводить не собираются.

      Накануне из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов.

      Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

      • По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умерло 213 человек.
      • Известно о 1982 случаях заражения по всему миру.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
      • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
      • Туристические компании и онлайн-агентства прекратили организацию групповых туров в Китай.

      Профилактика нового коронавируса из Китая

      ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

      • Регулярно мойте руки с мылом;
      • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
      • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
      • Мойте фрукты и овощи;
      • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус 2020 Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Здоровье Китай
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