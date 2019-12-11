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      Правительство назначило главе Администрации морских портов Украины 3,3 миллиона гривен зарплаты

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      Кабинет министров утвердил размер заработной платы руководству Администрации морских портов Украины / vchasnoua.com

      Кабинет министров Украины утвердил размеры заработной платы главы и членов Наблюдательного совета администрации морских портов Украины.

      Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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      Глава Администрации морских портов Украины в месяц будет получать около 277 тысяч гривен. В то же время, 7 членов Наблюдательного совета Администрации морских портов получат о общем 6 миллионов 513 тысяч гривен зарплаты.

      Также Кабмин утвердил финансовый план Администрации морских портов.

      Чистый доход планируется в размере 6 миллиардов 782 миллионов гривен. Чистая прибыль 1 миллиард 610 миллионов гривен. Государство должно получить 3 миллиарда 267 миллионов гривен налогов и сборов,
      – сообщает Гончаренко.


      Финансовый план для администрации морских портов Украины / фото Алексея Гончаренко

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Зарплата Водный транспорт
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