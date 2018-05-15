Правительство Нидерландов отказалось от антивируса "Касперского": названа причина

Правительство Нидерландов отказалось от использования антивируса от компании "Лаборатория Касперского". Это сделали из соображений безопасности и возможной угрозы очередной кибератаки России.

Об этом сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме в парламент, передает NOS.

Читайте также: Google Chrome обнаружили расширения, которые незаконно собирали данные пользователей и майнили

Эта мера предосторожности, принятая с точки зрения национальной безопасности,

– отметил Грапперхаус.

Также министр добавил, что компании, которые занимаются вопросами защиты, также должны прекратить использование программ "Касперского", ведь компания подчиняется российскому законодательству и ее могут обязать подчиниться интересам российских разведывательных служб. Он также отметил, что у России есть наступательная кибер-программа, которая в том числе нацелена на Нидерланды.



Стоит отметить, что в Нидерландах не было конкретных случаев злоупотребления со стороны российской компании, но такого сценария нельзя исключать в будущем.

Правительство пришло к выводу, что риск кибершпионажа и саботажа через антивирусное программное обеспечение "Касперского" существует,

– подчеркнул Грапперхаус.

Читайте также: В США заявили о хакерской атаке из Украины на сайт местных выборов

Принятые меры касаются только антивирусного программного обеспечения Kasperky Lab, но не затрагивают других продуктов или услуг компании.