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      Правительство обещает удешевление некоторых товаров и услуг: детали

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      Тимофей Милованов заявил о намерении повысить конкуренцию в экономике
      Тимофей Милованов заявил о намерении повысить конкуренцию в экономике / ЛИГА.net

      Минэкономики заявило о намерении вдвое повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минеральных удобрений. Это даст возможность украинцам меньше платить за некоторые товары и услуги.

      Глава Минэкономики Тимофей Милованов написал в фейсбуке, что из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги, а малый бизнес не может развиваться.

      Согласно данным последних проведенных исследований структурных предпосылок конкуренции в Украине (за 2016 год) на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4 процента от общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг), и почти столько же – 43 процента – на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой,
      – отметил Милованов.

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      Он также добавил, что общество недооценивает масштаб проблемы, а ситуация ухудшается.

      По словам Милованова, в некоторых отраслях уже заметен определенный прогресс.

      Что уже сделано в спиртовой отрасли?

      • для повышения конкуренции в спиртовой отрасли уже изменили руководство "Укрспирта";
      • президент подал в Верховную Раду законопроект о демонополизации отрасли.

      Что предусматривает законопроект Зеленского о спиртовой отрасли?Законопроект предлагает раздать лицензии на производство спирта частным компаниям, а государственную монополию – отменить. По мнению экспертов, такой законопроект выгоден лишь крупным водочным компаниям.

      Как изменилась табачная отрасль?

      • создана рабочая группа с бизнесом и правительством по решению проблем отрасли;
      • достигнуты договоренности, по которым табачные компании возобновляют производство;
      • правительство и отрасль готовят меморандум, который решит вопрос детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры.

      Что уже изменилось в агропромышленном комплексе?

      • продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора с фокусом на маленькие фермерские хозяйства;
      • в планах – детенизация рынка земли;
      • начали контроль использования госземли с помощью сателлитов;
      • продолжается борьба с самозахватом и неуплатой налогов.
      blog_ava
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      Теги: Энергетика Укрспирт Табак Тимофей Милованов
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