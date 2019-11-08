Правительство обещает удешевление некоторых товаров и услуг: детали

Минэкономики заявило о намерении вдвое повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минеральных удобрений. Это даст возможность украинцам меньше платить за некоторые товары и услуги.

Глава Минэкономики Тимофей Милованов написал в фейсбуке, что из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги, а малый бизнес не может развиваться.

Согласно данным последних проведенных исследований структурных предпосылок конкуренции в Украине (за 2016 год) на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4 процента от общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг), и почти столько же – 43 процента – на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой,

– отметил Милованов.

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Он также добавил, что общество недооценивает масштаб проблемы, а ситуация ухудшается.

По словам Милованова, в некоторых отраслях уже заметен определенный прогресс.

Что уже сделано в спиртовой отрасли?

для повышения конкуренции в спиртовой отрасли уже изменили руководство "Укрспирта";

президент подал в Верховную Раду законопроект о демонополизации отрасли.

Что предусматривает законопроект Зеленского о спиртовой отрасли?Законопроект предлагает раздать лицензии на производство спирта частным компаниям, а государственную монополию – отменить. По мнению экспертов, такой законопроект выгоден лишь крупным водочным компаниям.

Как изменилась табачная отрасль?

создана рабочая группа с бизнесом и правительством по решению проблем отрасли;

достигнуты договоренности, по которым табачные компании возобновляют производство;

правительство и отрасль готовят меморандум, который решит вопрос детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры.

Что уже изменилось в агропромышленном комплексе?