Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: детали
Украинцы будут получать качественные услуги по поставке горячей воды, а в случае нарушений смогут оспорить оплату. Кабмин одобрил новые правила по качеству и оплате.
О том, что взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированы, сообщил в телеграмме премьер-министр Алексей Гончарук.
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Мы установили четкие параметры качества услуги, в частности, температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Кроме этого, определили порядок оплаты услуги и типовые договоры,
– отметил премьер-министр.
По словам Гончарука, это даст возможность украинцам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на пересчет стоимости.
Что предусматривают новые правила
- Исполнитель услуги обеспечивает поставку воды с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления.
- Определили также порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей.
- Нормировали снятие контрольных показателей с приборов учета.
В Постановлении утвердили типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды:
- с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
- коллективный договор о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
- договор с владельцем (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке горячей воды.