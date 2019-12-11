Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: детали

Украинцы будут получать качественные услуги по поставке горячей воды, а в случае нарушений смогут оспорить оплату. Кабмин одобрил новые правила по качеству и оплате.

О том, что взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированы, сообщил в телеграмме премьер-министр Алексей Гончарук.

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Мы установили четкие параметры качества услуги, в частности, температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Кроме этого, определили порядок оплаты услуги и типовые договоры,

– отметил премьер-министр.

По словам Гончарука, это даст возможность украинцам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на пересчет стоимости.

Что предусматривают новые правила

Исполнитель услуги обеспечивает поставку воды с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления.

Определили также порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей.

Нормировали снятие контрольных показателей с приборов учета.

В Постановлении утвердили типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды: