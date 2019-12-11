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      Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: детали

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      Кабмин одобрил новые правила поставки горячей воды / radiotrek.rv.ua

      Украинцы будут получать качественные услуги по поставке горячей воды, а в случае нарушений смогут оспорить оплату. Кабмин одобрил новые правила по качеству и оплате.

      О том, что взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированы, сообщил в телеграмме премьер-министр Алексей Гончарук.

      К теме: Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина

      Мы установили четкие параметры качества услуги, в частности, температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Кроме этого, определили порядок оплаты услуги и типовые договоры,
      – отметил премьер-министр.

      По словам Гончарука, это даст возможность украинцам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на пересчет стоимости.

      Что предусматривают новые правила

      • Исполнитель услуги обеспечивает поставку воды с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления.
      • Определили также порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей.
      • Нормировали снятие контрольных показателей с приборов учета.

      В Постановлении утвердили типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды:

      • с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
      • коллективный договор о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
      • договор с владельцем (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке горячей воды.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Коммунальные услуги Тарифы Водоснабжение
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