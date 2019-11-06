Правительство одобрило привлечение 450 миллионов евро на транспортную систему

Кабинет Министров одобрил привлечение кредитных 450 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на развитие транспортной сети в Украине.

Об этом сообщил депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Facebook.

Читайте также: Дубилет анонсировал массовое сокращение кадров в Госслужбе статистики

Проект Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС, которая соединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тысяч километров скоростных железных дорог.

Что известно о Трансъевропейской транспортной сети?TEN-T – это новая транспортная политика ЕС или "с Запада на Восток за полчаса". Если эта стратегия будет реализована успешно, то уже в 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса, а новая транспортная сеть соединит 94 порта, 38 аэропортов, а также 15 тысяч километров модернизированных скоростных железных дорог. Развитие европейской транспортной сети принесет огромную выгоду, стимулирует экономический рост и поможет создать рабочие места.