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      Правительство планирует полностью перейти на гривневые заимствования на внутреннем рынке

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      В правительстве не намерены брать много валютных заимствований
      В правительстве не намерены брать много валютных заимствований / Иллюстративное фото (pixabay)

      По состоянию на сентябрь 2019 Кабмин Гончарука привлек 194 миллиарда гривен, тогда как в 2017 году таких было только 32 миллиарда. Долларовые же заимствования остаются на уровне 2018 года.

      Об этом рассказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца во время Украинского Финансового Форума 27 сентября, пишет FinClub.

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      "В 2017 году гривневые заимствования были только 32 миллиарда гривен, сейчас это 194 миллиарда. Долларовые заимствования примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Мы не можем уменьшить долларовые заимствования только из-за того, что банки не имеют альтернативных источников, куда аллокировать ликвидность (проще говоря, не имеют где разместить валюту, потому что есть ее избыток – 24 канал)", – сказал Буца.

      Мы уже отказались от размещения (государственных облигаций – 24 канал) в евро. Наша цель – перейти исключительно на гривневые заимствования на внутреннем рынке,
      – подчеркнул он.

      По словам чиновника, гривневые заимствования уже позволяют государству финансировать большинство его потребностей: "50% потребностей на этот год мы профинансировали  благодаря исключительно гривне".

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      Сейчас значительная доля долга украинского государства является валютной, и эта ситуация является достаточно рискованной для страны. "Увеличивая долю гривневых заимствований при размещении ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – 24 канал), мы существенно снижаем этот риск", – пояснил Буца.

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      Теги: Деньги Новости Украины Кабинет Министров Украины госдолг Гривна
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