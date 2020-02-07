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      Правительство планирует закрыть убыточные шахты: горнякам будут искать новую работу

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      Гончарук заявил, что горнякам убыточных шахт будут искать новую работу / pravda.com

      В Кабинете Министров заявили, что будут закрывать убыточные государственные шахты. Их работникам государство будет помогать искать новую работу.

      О закрытии шахт, которые государство не имеет возможности поддерживать, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Раде.

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      По его словам, в Украине провели аудит всех 34 шахт государственного значения. Те шахты, которые теоретически могут конкурировать, государство будет поддерживать пока возможно.

      Есть шахты, которые являются убыточными из-за безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет. Мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице,
      – отметил Гончарук.

      Он добавил, что сейчас из-за плохого экономического положения государственных шахт уголь, который они добывают – неконкурентный. Сами же шахты убыточны. Поэтому постоянно появляются и накапливаются долги по зарплате горнякам.

      Что известно о долгах шахтерам

      • В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявляли о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
      • Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскугля" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составляла более 244 миллионов гривен.
      • Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержек зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед Львовуголем составляет 317  миллионов 790 тысяч гривен (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года).
      • Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).
      • Накануне Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Угольная промышленность Новости Львова Протесты шахтеров
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