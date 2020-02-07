Правительство планирует закрыть убыточные шахты: горнякам будут искать новую работу

В Кабинете Министров заявили, что будут закрывать убыточные государственные шахты. Их работникам государство будет помогать искать новую работу.

О закрытии шахт, которые государство не имеет возможности поддерживать, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Раде.

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По его словам, в Украине провели аудит всех 34 шахт государственного значения. Те шахты, которые теоретически могут конкурировать, государство будет поддерживать пока возможно.

Есть шахты, которые являются убыточными из-за безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет. Мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице,

– отметил Гончарук.

Он добавил, что сейчас из-за плохого экономического положения государственных шахт уголь, который они добывают – неконкурентный. Сами же шахты убыточны. Поэтому постоянно появляются и накапливаются долги по зарплате горнякам.

Что известно о долгах шахтерам