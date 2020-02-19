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      Правительство поддержало увеличение штрафов для облэнерго за злоупотребление: что известно

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      Гончарук сообщил об увеличении штрафов для облэнерго за злоупотребление / Пресс-служба Кабмина

      Облэнерго могут платить больше за затягивание решений о подключении к электросетям. Решение увеличить размер штрафов принял Кабинет Министров.

      Постановление правительства предусматривает усиление ответственности естественных монополий за злоупотребление, сообщил в телеграмме премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Именно от операторов систем распределения (ОСР) в Украине, которые являются естественными монополистами, зависит, удастся ли инвестору подключиться к электросетям для того, чтобы начать свою деятельность.

      По словам премьер-министра, иногда облэнерго выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. А также требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности.

      Из-за коррупции в сфере подключения к электросетям, инвесторы не стремятся открывать новые мощности в регионах Украины. А это соответственно имеет негативные последствия для местных бюджетов.

      Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности через повышение размеров штрафных санкций,
      – добавил Гончарук.

      Кроме того, деньги от потребителей будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго.

      После одобрения правительством документ направят на рассмотрение парламента. Если нардепы его поддержат, в ближайшее время документ вступит в силу.

      Обратят внимание! 24 октября 2019 года Кабмин принял постановление, которым упростил условия подключения к электросетям. А 22 ноября стало известно, что стоимость подключения к электросетям в 2020 году подешевеет на 19%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Электроэнергия Штрафы
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